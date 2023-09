ศิลปินสาวฮอต อารีอานา กรานเด ปล่อย Deluxe Edition ฉลองครบรอบ 10 ปีให้กับอัลบั้ม Yours Truly มาพร้อมวิดีโอ Live from London นำเสนอเพลงในเวอร์ชั่นสุดพิเศษจาก 6 แทร็กในอัลบั้ม

สาว กรานเด จัดเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆ ปล่อย Deluxe Edition ฉลองครบรอบ 10 ปีให้กับอัลบั้มในความทรงจำของเธออย่าง Yours Truly ความพิเศษจากอัลบั้ม ดังกล่าว จะมีเพลงจากอัลบั้มทั้ง 6 แทร็ก ที่นำเสนอรูปแบบใหม่ในเวอร์ชั่น Live from London และยังมีเพลงจากอัลบั้ม Yours Truly ในเวอร์ชั่นออริจินอลให้แฟนๆ ได้ฟังให้หายคิดถึงกัน

สำหรับ Yours Truly คือเดบิวต์อัลบั้มแจ้งเกิดของสาวคนนี้ ที่ปล่อยออกมาเมื่อ 30 สิงหาคม 2013 โดยเป็นอัลบั้มแรกของเธอที่สามารถคว้าอันดับ 1 บนชาร์ตอัลบั้มฮิต บิลบอร์ด 200 ได้สำเร็จ และทำให้เธอกลายเป็นศิลปินคนแรกที่สามารถ เดบิวต์เข้า Top 10 บนชาร์ต บิลบอร์ด ฮอต 100 ได้สำเร็จ

พร้อมกันนี้ศิลปินสาวคนดังยังได้ปล่อยวิดีโอ Live from London ตลอดทั้งสัปดาห์ของ สิ้นเดือนสิงหาคมให้แฟนๆ ได้รับชมผ่านช่องยูทูบ เพื่อฉลองความยิ่งใหญ่ครบรอบ 10 ปีนี้ ทั้งแทร็ก Honeymoon Avenue รวมถึง Daydreamin’ ที่กำลังเป็นกระแสไวรัลในประเทศไทย ให้แฟนๆ ได้ชมกันแบบจัดเต็มในรูปแบบ Live Performance ที่เต็มไปด้วยพลังและเสียงร้องอันทรงเสน่ห์จนทำให้แฟนๆ หยุดฟังกันไม่ได้เลยทีเดียว

โดยทั้ง 2 แทร็กดังกล่าวได้ปล่อยให้รับชมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม นอกจากนี้ยังมีแทร็ก Baby I ในวันที่ 27 สิงหาคม, Tattooed Heart และ Right There ในวันที่ 29 สิงหาคม และจบเดือนสุดพิเศษด้วยแทร็ก The Way ในวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา ให้แฟนๆ ได้รับฟังอีกด้วย

สามารถฟัง Yours Truly (10th Anniversary Edition) ได้ที่นี่ : https://ArianaGrandeth.lnk.to/YoursTrulyTenthPR

สามารถดู Daydreamin’ Live from London ได้ที่นี่ : https://ArianaGrandeth.lnk.to/DaydreaminPR