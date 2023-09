นับเป็นเจ้าบ้านและหนึ่งใน ผู้เข้าร่วมประกวด “มิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล 2023” สำหรับหนุ่มลูกครึ่งไทย-อังกฤษ คิม ธิติสรรค์ กู๊ดเบิร์น มิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ 2023 นายแบบและ นักแสดงวัย 24 ปี ต้อนรับเพื่อนๆ 35 หนุ่มหล่อจากทั่วโลกร่วมกิจกรรมเก็บตัวที่จ.พระนครศรีอยุธยา ก่อนการประกวดในรอบต่างๆ และรอบตัดสิน 17 ก.ย.นี้

คิมคว้าตำแหน่งมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ 2023 ในการประกวดรอบตัดสิน ซึ่งบริษัท แอคทีฟ แอพพาเรล จำกัด จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “Go Beyond Your Limits” ที่เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงศ์วาน โดยผู้คว้าตำแหน่งรอง ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ไนท์ ปิยะพงษ์ คํามีสว่าง, รองชนะเลิศอันดับ 2 เอเอ วรัญญู ทะประสพ, รองชนะเลิศอันดับ 3 ต๋อง ชัยธวัช ไพศาลศิริ และปราชญ์ ปราชญ์รวี สีเขียว

“การมาประกวดในครั้งนี้ทำให้ผมได้ Go Beyond Your Limits ของตัวเอง ที่ไม่ได้อยู่แค่ในอาชีพนักแสดงหรือนายแบบ แต่เป็นการเข้าสู่เวทีประกวดซึ่งเป็นอีกหนึ่งพาร์ตของชีวิตที่ทำให้ผมเรียนรู้และทำในสิ่งใหม่ๆ ได้รับทั้งความรู้และเทคนิคดีๆ จากวิทยากรมากมาย รวมถึงมิตรภาพที่ดีของเพื่อนๆ” หนุ่มคิมเปิดใจให้สัมภาษณ์

คิม ธิติสรรค์ กู๊ดเบิร์น จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคอินเตอร์) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ชื่นชอบและหลงใหลการเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬารักบี้ เคยเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย U18 ไปแข่งขันในรายการรักบี้เยาวชน ที่ฮ่องกง คว้ารางวัลรองชนะเลิศและรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประจำทีมชาติไทย ปัจจุบันเป็นนายแบบและนักแสดงซึ่งมีผลงานมากมาย

สำหรับกิจกรรมเก็บตัวที่จังหวัดพระนคร ศรีอยุธยาของหนุ่มหล่อผู้เข้าประกวด “มิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล 2023” เน้นให้เห็นถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ไทยมรดก อันทรงคุณค่า และสร้างกระแสซอฟต์เพาเวอร์สยามประเทศ นอกจากสัมผัสความงามของสถาปัตยกรรมไทย เรียนรู้วิถีไทย ชิมโรตีสายไหมอยุธยากันแล้ว หนุ่มหล่อทั้ง 36 ชีวิตในชุดม่อฮ่อมคาดผ้าขาวม้า เดินทางไปยัง “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ” สถานที่เรียนรู้เชิงเกษตรที่นำเสนอแนวคิด แรงบันดาลใจ และการสร้างจิตสำนึกดีๆ ผ่านหลักคำสอนและหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9

หนุ่มๆ ต่างตื่นตาตื่นใจไปกับฐานกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆ อาทิ พื้นที่นา พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เลี้ยงสัตว์ พื้นที่ กักเก็บน้ำ ชมความน่ารักของสัตว์เลี้ยงต่างๆ เช่น แพะ ไก่ เป็ด แต่ละคนผลัดกันเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสนใจและสนุกสนาน ท่ามกลางการต้อนรับอบอุ่นสร้างความประทับใจผ่านรอยยิ้มแห่งความสุขของหนุ่มหล่อทั่วโลก

“ผมอยากขอกำลังใจและแรงเชียร์จากทุกคนด้วยนะครับกับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล 2023” คิมทิ้งท้าย

ร่วมลุ้นว่าใครจะครองตำแหน่งชายหนุ่มมาดแมนสุดสตรอง ระดับโลก “มิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล 2023 Present by Chat Cosmetics” พร้อมส่งกำลังใจเชียร์ คิม ธิติสรรค์ กู๊ดเบิร์น ในการประกวดรอบพรีลิมมินารี วันศุกร์ที่ 15 ก.ย. เวลา 18.00 น. และรอบตัดสินวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ย. เวลา 18.00 น. ณ ซีดีซี บอลรูม คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) ติดตามข่าวสารและกิจกรรมการประกวดได้ที่แฟนเพจ Mister International