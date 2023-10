ผลงาน : บิลล์ เกตส์

ผู้แปล : นำชัย ชีววิวรรธน์

จะเป็นอย่างไรหากวิกฤตโควิด-19 ไม่ใช่การระบาดใหญ่ครั้งสุดท้าย?

หากโรคติดต่อที่ร้ายแรงยิ่งกว่าอุบัติขึ้นในวันข้างหน้า เราอยู่ในจุดที่พร้อมจะต่อกรหรือยัง?

How to Prevent the Next Pandemic สู่โลกปลอดเชื้อ : คู่มือป้องกันการระบาด ผลงานโดย “บิลล์ เกตส์” พ่อมดแห่งวงการไอที ผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์ และบิลล์แอนด์เมลินดาเฟาน์เดชั่น มูลนิธิซึ่งดำเนินโครงการต้านโรคร้ายแรง โครงการฉีดวัคซีนในเด็ก ตลอดจนมอบทุนวิจัยเพื่อการศึกษา

ชี้ชวนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมรับมือการระบาดใหญ่ในอนาคต ผ่านการถอดบทเรียนจากวิกฤตโควิด-19 ที่เพิ่งผ่านพ้น พิเคราะห์ประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมโรคในปัจจุบัน พร้อมเสนอแนะแนวทางและเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยให้โลกป้องกันแพนเดมิกครั้งต่อไปได้ดีกว่าเดิม ตลอดจนคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างดียิ่งขึ้น

ทดลองอ่าน : https://bit.ly/3RFaruy

ความหวังที่เคลื่อนไหว โลกขวาๆ ซ้ายๆ

และความท้าทายของประชาธิปไตย

ผลงาน : ประจักษ์ ก้องกีรติ

คลื่นแห่งการประท้วงเติบโตมากขึ้นแค่ไหน? ขบวนการขวาสุดโต่งเติบโตขึ้นได้ยังไงในยุคปัจจุบัน?

การเมืองของความโกรธทำงานยังไง? ทำไมเผด็จการจึงกลัวอินเตอร์เน็ตและโลกออนไลน์? ทำอย่างไรประเทศไทยจะหลุดจากกับดักคอร์รัปชั่น?

ในยุคสมัยที่ประชาธิปไตยถูกท้าทายและปัญหามากมายดาหน้าเข้ามาทดสอบ ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงโดยรัฐ การคอร์รัปชั่นซ้ำซาก การเติบโตอย่างน่าตกใจของขบวนการ ขวาสุดขั้ว การล้มลุกคลุกคลานครั้งแล้วครั้งเล่าของเราและประชาธิปไตยที่ไม่อาจตั้งมั่นได้สักที

“ประจักษ์ ก้องกีรติ” และบทความอ่านสนุก “ในความหวังที่เคลื่อนไหว : โลกขวาๆ ซ้ายๆ และความท้าทายของประชาธิปไตย” เลือกจะบอกกับเราว่าความโกลาหลและไม่ลงรอยที่ว่านี่แหละคือธรรมชาติของประชาธิปไตย ระบบที่อนุญาตให้เราได้ถกเถียง ต่อสู้ และล้มลุกคลุกคลานหาคำตอบใหม่ๆ ภายใต้กติกาเดียวกัน

ทดลองอ่านได้ที่ https://bit.ly/3LG0fhf

สถาปัตย์-สถาปนา :

การ(เมือง)ดีไซน์พื้นที่และความนัยสถาปัตยกรรม

โดย ชาตรี ประกิตนนทการ

“แน่นอน มนุษย์เป็นผู้สร้างสถาปัตยกรรม แต่สิ่งที่หลายคนอาจไม่ตระหนักคือ เมื่อตัวมันถูกสร้างขึ้นและถูกใช้งานจริง เมื่อมนุษย์มองเห็นและใช้สอยพื้นที่ภายใน หรือแม้แต่แค่เดินผ่านเป็นเวลานาน สุดท้ายปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันดังกล่าวจะกลายเป็นความคุ้นชินที่ย้อนกลับมากำหนดพฤติกรรมมนุษย์ และหากความคุ้นชินนั้นเกิดขึ้นในวงกว้าง ตัวมันก็ยกระดับเป็นสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรม กลายเป็นมาตรฐาน เป็นกฎเกณฑ์ เป็นความเชื่อ จนกระทั่งเป็นอุดมการณ์”—ส่วนหนึ่งจากคำนำ

ร่วมมองลอดพื้นที่ระหว่างบรรทัดเพื่อหานัยซ่อนเร้นที่แฝงอยู่ในตึกอาคารและพื้นที่โดยรอบที่เราอาศัยอยู่ทุกวัน ท่องไปในพื้นที่เมือง พื้นที่ความเชื่อ และพื้นที่อุดมการณ์ได้

ทดลองชมหนัง(สือ) : https://bit.ly/48zCu4A

ข้างหลังภาพ 14 ตุลาฯ :

จากระบอบปฏิวัติของเผด็จการสู่การปฏิวัติของประชาชน

ผลงาน : บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ

คำนำเสนอ : ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

“14 ตุลาฯ” เป็นเหตุการณ์การต่อสู้ของประชาชนกับเผด็จการทหารครั้งประวัติศาสตร์ที่มีผู้บอกเล่าและเขียนวิเคราะห์อย่างกว้างขวางแทบทุกมิติ ด้วยสายตาที่ทั้งชื่นชมและกังขา ไม่ว่าแต่ละคนเลือกที่จะรับรู้และจดจำเหตุการณ์นี้อย่างไร ผลสะเทือนจาก “14 ตุลาฯ” ยังคงถูกนำมากล่าวถึงอยู่เสมอ แม้กาลจะล่วงผ่านมากว่า 50 ปีแล้วก็ตาม

บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ พาหวนกลับไปสู่ “14 ตุลาฯ” อีกครั้ง ด้วยมุมมองการเมืองทัศนา (visual politics) หนังสือ “ข้างหลังภาพ 14 ตุลาฯ : จากระบอบปฏิวัติของเผด็จการสู่การปฏิวัติของประชาชน” จึงไม่ใช่เพียงการเล่าเหตุการณ์ผ่านตัวอักษร

ทว่ายังผสมผสานไปกับการตีความ “ภาพ” เพื่อฉายหน้าประวัติศาสตร์ที่ยังดูมืดมิดหรือเก็บซ่อนความนัยบางอย่างไว้ออกมา ดังที่ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ กล่าวถึงภารกิจของหนังสือเล่มนี้ว่าคือ “การยกก้อนหินแห่งความมืดมิดออกไปจากวาบหนึ่งของความทรงจำที่ยังสามารถหาได้”

พลิกหน้ากระดาษและเปิดหน้าประวัติศาสตร์หน้านี้อีกครั้งด้วยเลนส์ใหม่ไปพร้อมกัน

สัมผัสเล่มจริงได้ที่โรงภาพยนตร์ “มติชน(ด)รามา” บูธ J47 งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28

มติชนสุดสัปดาห์

วันที่ 6-12 ตุลาคม 2566

หน้าปก อุ๊งอิ๊ง-แพทองธาร ชินวัตร และ ต๋อม-ชัยธวัช ตุลาธน พร้อมโปรยข้อความ ดาวฤกษ์ ดาว ‘เคราะห์’ โดยมีการ์ตูนเจ้าตัวเล็กส่งเสียงแซวว่าเธอหมุนรอบตัวฉัน ฉันหมุนรอบตัวเธอ มึนส์

เรื่องรอง ‘คำ ผกา’ ขอร่วม ‘แบก’ ปมร้อน ‘ไอซ์แลนด์-หมอ พรทิพย์’ การลงโทษเผด็จการที่ดีที่สุดคือการจดจำ

เนื้อหาแคบแน่นทั้งฉบับ ทั้งรายงาน รายงานพิเศษ บทความ บทความพิเศษ ครบถ้วนทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ต่างประเทศ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา นวัตกรรมและเทคโนโลยี

รวมถึงคอลัมน์ประจำ โดยคอลัมนิสต์ที่มีชื่อเสียง

‘เศรษฐา’ สไตล์ ปลุกให้ ‘ประชา’ นิยม โชว์ตะลุยงานแบบ นอน สต๊อป ย้ำ ‘นิด’ มีแต่ให้-ไม่รับเงินเดือนนายกฯ

ตั้ง 35 อรหันต์ 4 ปีแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อไทยเดินเกมซื้อเวลา?

เช็กปฏิกิริยากองทัพ หลัง ‘นายกฯ’ หย่าศึกตำรวจ ส่งสัญญาณเตือนฝ่ายความมั่นคง ‘บิ๊กทิน’ เล็งเคลียร์รุ่น-โยกย้าย จับตา ‘มทบ.คอแดง’

ส่องข้อเสนอแก้ ‘หนี้ครู’1.4 ล้านล้าน วัดใจรัฐบาล ‘เศรษฐา ทวีสิน’

ภารกิจร้อน-รับ ผบ.ตร.ใหม่ โดย วงค์ ตาวัน

ปิดเล่มด้วยคอลัมน์ “ของดีมีอยู่” โดยปราปต์ บุนปาน วิพากษ์ ‘ปัญหาโครงสร้าง’ ที่ ‘รัฐบาลเศรษฐา’ ต้องเผชิญ

วางตลาดรอท่าให้หยิบจับซื้อหาไปอ่านแล้ว บนแผงหนังสือใกล้บ้าน ราคา 60 บาทเท่านั้น!