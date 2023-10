เครเว่น เดอะ ฮันเตอร์

จอมวายร้าย จากคอมมิกส์ The Amazing Spider-Man #15 ในปี 1964 มาสู่ภาพยนตร์ Kraven the Hunter (เครเว่น เดอะฮันเตอร์) ภาคแยกของจักรวาลสไปเดอร์แมน นักล่าเงินรางวัลชาวรัสเซีย เครเว่น เดอะ ฮันเตอร์ (แอรอน เทเลอร์-จอห์นสัน) หรือชื่อจริงว่า เซอร์เจย์ นิโคเลวิส ราวินนอฟฟ์ ซึ่งมุ่งมั่นที่จะกำจัดสไปเดอร์แมนเพื่อที่จะรับเงินรางวัลจำนวนมหาศาล จนในที่สุดก็ได้ร่วมมือกับวายร้ายคนอื่นๆ ก่อตั้งกลุ่มวายร้ายที่ชื่อว่า Sinister Six ขึ้นมาเพื่อที่จะโค่นล้มสไปเดอร์แมน โดยเฉพาะ

ขังปีศาจคลั่ง

เตรียมรับมือเดือนปล่อยผี กับ It Lives Inside (ขังปีศาจคลั่ง) หนังแนว Horror อเมริกัน-ภารตะ เมื่อ แซม (เมแกน ซูรี) เด็กสาวชาวอินเดียที่อาศัยอยู่ในอเมริกามาแทบทั้งชีวิต เธอพยายามทุกวิถีทางเพื่อปรับตัวเข้ากับโรงเรียนใหม่ หันหลังให้กับวัฒนธรรมอินเดียและครอบครัวเพื่อที่จะไม่ต้องแปลกแยกจากคนอื่น แต่เมื่อปีศาจร้ายในตำนานที่ถูกขังอยู่ในโหลแก้วลึกลับหลุดออกมา มันตามไล่ล่าเล่นงานเอาชีวิตเธอและทุกคนที่พยายามยื่นมือเข้าช่วย ดูเหมือนว่าทางเดียวที่แซมจะรับมือกับปีศาจได้ คือต้องกลับคืนสู่รากเหง้าในสายเลือดเพื่อหาทางกำจัดมัน

ขบวนการเจ้าตูบสี่ขาฯ

ขบวนการเจ้าตูบสี่ขากลับมาพร้อมพลังอันยิ่งใหญ่ PAW PATROL : THE MIGHTY MOVIE (ขบวนการ เจ้าตูบสี่ขา : เดอะ ไมตี้ มูฟวี่) เมื่ออุกกาบาตวิเศษตกลงมาสู่แอดเวนเจอร์ซิตี้ มันได้ให้พลังพิเศษแก่เหล่าขบวนการเจ้าตูบสี่ขา และเปลี่ยนพวกเขาเป็นลูกสุนัขทรงพลัง! เมื่อแอดเวนเจอร์ซิตี้ ตกอยู่ในอันตราย เหล่าลูกสุนัขจอมพลังต้องหยุดยั้งเหล่าวายร้าย และ สกาย (พากย์เสียงโดย แม็กเคนนา เกรซ) สมาชิกตัวเล็กที่สุดในทีม จะต้องเรียนรู้ว่าแม้แต่ลูกสุนัขตัวเล็กที่สุดก็สามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้

ทั้ง 3 เรื่องเข้าฉายให้ชม 12 ตุลาคม ในโรงภาพยนตร์