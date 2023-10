นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับช้อปปี้ (Shopee) จัดกิจกรรมดันยอดขายผ่านไลฟ์สด ในวันที่ 18 ต.ค. 2566 จาก 3 ร้านค้าที่ชนะรางวัล Shopee Award of Thailand e-Commerce Genius 2023 ได้แก่ ร้านขนมทันจิตต์ ร้านรสหนึ่ง และ ร้าน Pick Me Please บนแอพพลิเคชั่น Shopee (search “สุขใจซื้อของไทย”) หรือเข้าเว็บไซต์ https://shopee.co.th/dbdonline พร้อมรับโปรโมชั่น แจก Coins รวมกว่า 6,000 Coins และโค้ดส่วนลด 50% ลดสูงสุด 100 บาท

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการกระตุ้นยอดขายให้กับผู้ประกอบการชุมชนออนไลน์ยังช่วยสร้างการมองเห็นให้กับร้านค้ามากขึ้น โดยตลอดทั้งปีนี้กรมมีแผนร่วมมือกับช้อปปี้ ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการรายย่อยของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่จำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ อยู่บนแอพช้อปปี้กว่า 400 ราย ซึ่งการไลฟ์สดช่วยสร้างยอดขายได้เพิ่มขึ้น