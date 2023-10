ยังจำได้ไหม? ความรักของคุณเป็นแบบไหน จากมังงะสุดฮิตสู่ภาพยนตร์คนแสดง เมื่อความรักชวนคุณออกไปนับดาวด้วยกันในภาพยนตร์เรื่อง Insomniacs After School (ถ้านอนไม่หลับ ไปนับดาวกันไหม)

นาคามิ กันตะ (โอคุไดระ ไดเคน) และ มางาริ อิซากิ (โมริ นานะ) นักเรียนมัธยมปลาย ผู้มีปัญหานอนไม่หลับเหมือนกัน ทั้งคู่พบหอดูดาวเก่าของโรงเรียนที่ตอนนี้กลายเป็นห้องเก็บของ เพราะมีอะไรคล้ายๆ กัน ทั้งสองจึงสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อหอดูดาวถูกปิดไม่ให้เข้า ทั้งคู่ตัดสินใจที่จะรวบรวมสมาชิกคนนอนไม่หลับเพื่อก่อตั้งชมรมดาราศาสตร์ ขึ้นมาอีกครั้ง

หนังสร้างจากมังงะสุดฮิตยอดขาย ถล่มทลายที่โดนใจกลุ่มวัยรุ่น ด้วยเรื่องราว ที่ใกล้ตัว โลกที่ทั้งอบอุ่นและเปลี่ยวเหงา ไปพร้อมๆ กัน ตัวมังงะเขียนเรื่องและ วาดภาพโดย อ.มาโกโตะ โอจิโระ ตีพิมพ์ในนิตยสารบิกคอมิกสปิริตส์รายสัปดาห์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 ถูกซื้อลิขสิทธิ์ ตีพิมพ์ในหลายประเทศรวมถึงในประเทศไทยโดยสำนักพิมพ์เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์

ความโด่งดังของมังงะชุดนี้ฮิตไม่หยุดจนถูกนำไปสร้างเป็นซีรีส์อนิเมะดัดแปลงผลิตโดยสตูดิโอไลเดนฟิล์มส์ ออกอากาศตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2566 และถูกสร้างเป็นภาพยนตร์คนแสดงออกฉายในปีเดียวกัน

กำกับการแสดงโดย อิเคดะ ชิฮิโระ ที่เคยฝากผลงานเอาไว้ใน Tokyo Rendezvous, Tokyo no Hi นำแสดงโดย โมริ นานะ จาก LAST LETTER และ โอคุไดระ ไดเคน จาก MOTHER

Insomniacs After School (ถ้านอนไม่หลับ ไปนับดาวกันไหม) จะเข้าฉายให้ชม 23 พ.ย. ในโรงภาพยนตร์