นายองอาจ สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. แสนสิริ เปิดเผยว่า แสนสิริ ย้ำเบอร์หนึ่งแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ ประกาศจัดงานใหญ่แห่งปี Museum of YOU ใจกลางสยามพารากอน วันที่ 27-29 ต.ค. นี้ ที่สุดแห่งปี กับ BEST PRICE EVER คัดยูนิตพิเศษจาก 34 โครงการทั่วประเทศ การันตีราคาดีที่สุดแห่งปี เจอต่ำกว่า เราจ่ายคืน โดยรวมไฮไลต์ 6 แบรนด์ระดับมาสเตอร์พีซ “VIA – SHUSH – BUGAAN – NARASIRI – SETTHASIRI – BURASIRI” พร้อมเปิดตัว “Via ARI” (เวีย อารีย์) มูลค่าโครงการ 2,300 ล้านบาท คอนโดฯ ใหม่ บนอารีย์ซอย 1 พรีเซล วันที่ 28-29 ต.ค.นี้ ภายในงานนี้ด้วย โดยเปิดพรีเซล 80 ห้องเท่านั้น คาด SOLD OUT ทุกยูนิต

พิเศษยิ่งขึ้น ภายในงาน แสนสิริ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ซัพพอร์ตทางด้านสินเชื่อให้กับผู้จองซื้อบ้านและคอนโดฯ ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ ต่ำสุดๆ เพียง 0% นาน 1 ปี นอกจากนี้ ยังได้รับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษ มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท อาทิ iPhone 15 Pro Max, MacBook Air, ทองคำ และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ ตั้งเป้ายอดขายทะลุ 3,500 ล้านบาท