หลังจากปล่อยมินิอัลบั้มชุดที่ 3 Advice เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยม TAEMIN(แทมิน) วง SHINee(ชายนี่) กลับมาอย่างประสบความสำเร็จ พร้อมอัลบั้มใหม่ในรอบ 2 ปี 5 เดือนกับมินิอัลบั้มชุดที่4 Guilty(กิลตี้) ที่เขาตั้งใจทุ่มเทเป็นอย่างมาก

ที่ผ่านมา TAEMIN ได้โชว์ให้เห็นทักษะการแสดงที่โดดเด่นและเสน่ห์ความเป็นศิลปินที่มีเอกลักษณ์ จนได้รับความรักมากมาย รวมถึงสมญานามต่างๆ ทั้ง ศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยม และ ACE แห่งเค-ป๊อป

สำหรับเพลงใหม่ในมินิอัลบั้มชุดที่ 4 Guilty มีทั้งหมด 6 เพลง ได้แก่ ‘Guilty’, ‘The Rizzness’, ‘She Loves Me, She Loves Me Not’, ‘Not Over You’, ‘Night Away’ และ ‘Blue’ โดย TAEMIN กล่าวถึงผลงานล่าสุดของเขาว่า “ขณะที่เตรียมอัลบั้มนี้ ผมพยายามแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของตัวเองครับ”

เพลง Guilty ที่มีชื่อเดียวกับอัลบั้ม พูดถึงวิธีการรักของตัวเองอย่างตรงไปตรงมา แม้ว่า จะทำให้อีกฝ่ายเจ็บปวด เพราะความรักที่เห็นแก่ตัวก็ตาม ส่วนในมิวสิควิดีโอสานต่อเรื่องราวจากทีเซอร์ที่ถูกเปิดตัวออกมาก่อนหน้านี้ ซึ่งเผยให้เห็น TAEMIN ที่ต้องการหลุดพ้นจากชีวิตที่ถูกควบคุม นอกจากนี้ TAEMIN ยังยกระดับบรรยากาศสุดเซ็กซี่ด้วยท่าเต้นหลักอย่างการเอื้อมมือเข้าไปด้านในเสื้อผ้าและจับคางตัวเองเอาไว้

ด้านกระแสตอบรับของมินิอัลบั้มชุดที่ 4 Guilty แฟนเพลง ทั่วโลกต่างให้ความสนใจกันอย่างอบอุ่น ประสบความสำเร็จขึ้นครองอันดับ1 บนชาร์ต iTunes Top Albums ใน 38 ประเทศทั่วโลก ตลอดจนคว้าอันดับ 1 บนชาร์ต Digital Album Sales ของ QQ Music แพลตฟอร์มเพลงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน, อันดับ 1 บนชาร์ต Daily Album ของ RecoChoku ประเทศญี่ปุ่น และอันดับ 1 บนชาร์ตเพลงดิจิทัลในประเทศเกาหลีใต้อย่าง Bugs อีกด้วย