ระหว่างร่วมทริปชมงานเจแปน โมบิลิตี้ โชว์ กับค่ายฮอนด้า ออโตโมบิล ประเทศไทย ที่ประเทศญี่ปุ่น นอกจากได้อัพเดตเทรนด์ยานยนต์ และแนวโน้มรถยนต์ที่ฮอนด้าเตรียมนำเข้ามาทำตลาดในอนาคตอันใกล้แล้ว

อีกงานหนึ่งที่ถือเป็นไฮไลต์สำคัญคือการสัมภาษณ์นายใหญ่ โทชิฮิโระ มิเบะ ซีอีโอและประธานกรรมการบริหาร ฮอนด้า มอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น ที่สำนักงานใหญ่ ณ กรุงโตเกียว เจาะลึกถึงทิศทาง แนวโน้มการทำตลาดของฮอนด้า และภาพรวมตลาดรถยนต์ทั่วโลก

◆ วิสัยทัศน์ระยะยาว

ล่าสุดฮอนด้าได้ประกาศเป้าหมายภายในปี 2050 (พ.ศ.2593) ไว้ 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ การบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยผลิตรถยนต์ที่ใช้พลังงานสะอาดทั้งหมด ขณะที่อีกเป้าหมายหนึ่งคือการทำให้ผู้เสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนนให้เป็นศูนย์ ด้วยการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาร่วมวิเคราะห์ และใช้ศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด

◆ ระหว่างนี้มุ่งเน้นรถไฮบริด

เราจะนำเสนอเทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริงในปัจจุบัน พัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ และการใช้ชีวิตของลูกค้าทุกคนทั่วโลก อย่างเช่นล่าสุด ฮอนด้า แอคคอร์ด e-HEV ติดตั้งเทคโนโลยีไฮบริด เจเนอเรชั่นที่ 3 ซึ่งพัฒนาจนมีความสมบูรณ์อย่างมาก เติมน้ำมันเต็มถังสามารถวิ่งได้ระยะทาง 1,000 ก.ม.

เป็นรถที่มีคุณค่ากับลูกค้าหากคิดถึงระยะทางการขับขี่และการใช้งานในชีวิตประจำวัน อีกทั้งราคาขายต่อในรุ่นก่อนหน้านี้ยังสูงอยู่มาก แสดงให้เห็นว่าเป็นที่ยอมรับในตลาด เราตระหนักดีว่าเมื่อเทียบกับรถอีวีแล้ว ราคาสูงกว่า แต่ทั้งนี้ต้องรอดูราคาขายต่อในอนาคตด้วยว่าจะเป็นอย่างไร

◆ แผนการทำตลาดรถอีวี

ตลาดรถอีวีที่เติบโตอย่างมาก หลักๆ ยังอยู่ที่ตลาดสหรัฐอเมริกาและจีน แน่นอนว่าฮอนด้าพร้อมที่จะนำรถอีวีเข้าไปตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งสองประเทศนี้ให้มากขึ้น ส่วนตลาดประเทศอื่นๆ นั้นอยู่ระหว่างศึกษาและเตรียมเข้าไปเปิดตัวในอนาคตอันใกล้ ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจนำรถอีวีของฮอนด้าที่ผลิตในประเทศจีนส่งเข้าไปจำหน่าย เนื่องจากผลิตจำนวนมาก ทำให้ได้ความคุ้มค่าในด้านต้นทุน แต่โดยหลักการแล้วฮอนด้าต้องการที่จะผลิตรถอีวีในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนียมากกว่า เพื่อให้เป็นรถที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละภูมิภาคมากที่สุด

◆ ปรับสโลแกนตามยุคสมัย

สโลแกนใหม่ระดับโลกเพิ่มเป็น ‘The Power of Dreams-How we move you’ จากเดิมใช้เพียง ‘The Power of Dreams’ เพื่อให้สอดรับกับยุคสมัยของการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า โดยสิ่งที่ฮอนด้าต้องการจะสื่อคือ การขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งความฝัน เช่น พนักงานฮอนด้ามีความฝันอะไรจะพยายามทำความฝันให้เป็นจริง และช่วยลูกค้าได้ทำความฝันของเขาให้เป็นความจริงด้วย เช่นกัน สำหรับสโลแกนใหม่นี้ถือเป็นการปรับเป้าหมายที่สูงขึ้นไปอีกมิติหนึ่งของความฝัน และฮอนด้าจะดำเนินธุรกิจในลักษณะนี้และจะมีการขยายบริการต่างๆ ให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้า