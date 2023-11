GMM Grammy จัดให้กับคอนเสิร์ตที่คนไทยทุกเจเนอเรชั่นต้องดูสักครั้งในชีวิต ไทยประกันชีวิต PRESENTS “แบบเบิร์ดเบิร์ดโชว์ ครั้งที่ 12 ตอน MULTIBIRD จักรวาลธงไชย” ของศิลปินซุปตาร์ ‘เบิร์ด’ ธงไชย แมคอินไตย์ ที่ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี เรียกได้ว่าขนเอาความสนุกทุกจักรวาลมาจัดเต็มความฟิน

เปิดเวทีเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ ‘เบิร์ด’ ปรากฏตัวพร้อมแดนเซอร์ ระเบิดความสนุกตั้งแต่ยกแรกด้วย TOO MUCH SO MUCH VERY MUCH เล่นเอาแฟนๆ แดนซ์ตามกันทั้งฮอลล์ และตามมาด้วย เพลงฮอตฮิตอีกหลายเพลง ก่อนจะพาทุกคนไปตะลุยสู่จักรวาลเพลงทองคำ เปิดตัว 6 นักร้อง GOLDEN SONG ได้แก่ แอ๊ค, ผิงผิง, โตโต้, พลอย, ภูมิ และ น้ำทิพย์ ประเดิมด้วยเมดเลย์เพลงลูกกรุง ที่คุ้นเคย “พรหมลิขิต” นอกจากเสียงกรี๊ดแล้ว ยังร้องตามกันได้ด้วย

ต่อด้วยเซอร์ไพรส์แขกรับเชิญ สุดพิเศษ ‘มาช่า’ ที่มาร่วมโชว์ “หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ” แล้วต่อด้วย ‘เป๊ก ผลิตโชค’ ขึ้นเวทีมาร้องเพลงคู่กันในเพลง “สัญญาต้องเป็นสัญญา” และ “ไม่มีใครรู้”

ช่วงท้ายคอนเสิร์ต ยกทัพเพลงสนุกมาปลุกแฟนแดนซ์แบบอันลิมิต เริ่มด้วย เรามา SING, แฟนจ๋า (เบิร์ด-อิ้งค์ วรันธร-ซานิ-วี วิโอเลต) กับโปรดักชั่นแสงสีเสียงสุดอลังการ ก่อนที่เบิร์ดจะโดดขึ้นรถ Bump วิ่งวนทั่วฮอลล์ทักทายแฟนด้วยเมดเลย์ รักกันมั้ย, พูดเล่นๆ, ชาติก่อนมาลี ชาตินี้แครอล, บอกว่าอย่าน่ารัก, TOO MUCH SO MUCH VERY MUCH ปิดท้ายไปด้วยความประทับใจ และส่งท้ายความซึ้งด้วยเพลง “ความสุข ความทรงจำ ไม่มีที่สิ้นสุด” ให้แฟนๆ ร้องตามด้วยความสุขและรอยยิ้ม

ถือเป็นโชว์แห่งปีอีกครั้งที่เหล่าแฟนๆ กลับบ้านไปนอนหลับฝันดี สมกับครั้งหนึ่งในชีวิตที่ต้องได้ดู!