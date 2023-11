โรงงานผลิตยางรถบรรทุก 5 รายใหญ่ในสหรัฐ กล่าวหาไทยดัมพ์ราคาทุ่มตลาด หวั่นทำส่งออกยางรถบรรทุกสะดุด เสียหายกว่า 5 หมื่นล้านบาท

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2566 สหภาพแรงงานที่สมาชิกเป็นแรงงานในโรงงานผลิตยางรถบรรทุก 5 แห่งในสหรัฐที่บริหารงานโดย 3 บริษัทใหญ่ คือ Bridgestone Americas Inc., Goodyear Tire & Rubber Co. และ Sumitomo Rubber USA LLC. ได้ยื่นคำร้องต่อกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ และคณะกรรมการด้านการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐ (U.S. International Trade Commission – ยูเอส ไอทีซี) กล่าวหาว่าไทยมีพฤติกรรมทุ่มตลาดสินค้ายาง รถบรรทุกและรถบัส และให้จัดทำภาษีทุ่มตลาด สินค้ายางรถบรรทุกและรถบัสนำเข้าจากประเทศไทย

คำร้องระบุว่า สินค้ายางรถบรรทุกและรถบัสจากไทยมีความแตกต่างของค่าใช้จ่ายและราคาขาย (margin) ประมาณ 47.81% ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่อุตสาหกรรมยางรถบรรทุกและรถบัสภายในสหรัฐอเมริกา โดยปัจจุบันการบริโภคยางดังกล่าวในสหรัฐเติบโต 38.9% แต่การนำเข้าจากไทยเติบโตถึง 113 % เข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดทำให้ยางที่ผลิตในสหรัฐไม่สามารถเข้าไปมีส่วนได้ประโยชน์จากการเติบโตของความต้องการของตลาดมาตั้งแต่ปี 2563

รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้เริ่มเปิดการไต่สวนตั้งแต่เดือนต.ค. ที่ผ่านมา โดยจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงด้านราคาจำหน่ายว่าไทยมีการดัมพ์ราคา ทุ่มตลาดหรือไม่ ขณะที่ยูเอสไอทีซีจะพิจารณาว่ากรณีดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมยางรถยนต์ของสหรัฐหรือไม่ ทั้งนี้วันที่ 1 ธ.ค. 2566 ยูเอสไอทีซีจะประกาศผลความเสียหายเบื้องต้น

“หากยูเอสไอทีซีตัดสินว่าเกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมยางในสหรัฐ ก็จะมีการประกาศเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดจากสินค้าไทย คาดว่าสหรัฐอาจจะเริ่มเก็บภาษีแบบชั่วคราวก่อนตั้งแต่เดือนมี.ค. 2567”

อย่างไรก็ตาม หากยางนำเข้าจากไทยถูกเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดจะทำให้ยางไทยมีราคาที่แพงขึ้นส่งผลเสียต่อความสามารถในการแข่งขันด้านราคาส่งออก และอาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกยางไทยไปยังสหรัฐอเมริกาแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยในปี 2565 ไทยส่งออกยางรถยนต์ทั้ง 2 ชนิดไปยังสหรัฐอเมริกา 5.7 หมื่นล้านบาท ขณะที่ในช่วง 9 เดือนแรกปี 2566 ส่งออกมูลค่า 3.6 หมื่นล้านบาท