The Boy and the Heron

แอนิเมชั่น “The Boy and the Heron เด็กชายกับนกกระสา” บอกเล่าเรื่องราวในสงครามโลกครั้งที่ 2 ผ่านสายตาของ ‘มาฮิโตะ’ เด็กชายผู้สูญเสียแม่ในเหตุการณ์เพลิงไหม้ในกรุงโตเกียว เขาและพ่อจึงต้องย้ายบ้านไปอยู่กับครอบครัวใหม่ในชนบท ซึ่งที่นั่นทำให้เขาได้เจอกับนกกระสา ที่พาเขาไปพบโลกใบใหม่ ที่จะพาเขากลับไปพบกับแม่อีกครั้ง

“The Boy and The Heron” เป็นผลงานชิ้นล่าสุดของ ‘อ. ฮายาโอะ มิยาซากิ’ ที่เป็นทั้งผู้กำกับฯ และเขียนบท โดยได้ ‘โจ ฮิซาอิชิ’ ประพันธ์เพลง และ ‘ทาเคชิ ฮอนดะ’ กำกับแอนิเมชั่น

The Marsh King’s Daughter

“THE MARSH KING’S DAUGHTER ล่าแค้นสันดานดิบ” เรื่องราวสุดระห่ำเมื่อ ‘เฮเลนา’ (เดซี ริดลีย์) หญิงสาวที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอยู่กับสามีและลูก ได้รับรู้ว่าแท้จริงแล้วพ่อของเธอ ‘มาร์ชคิง’ (เบน เมนเดลโซห์น) เป็นโคตรอาชญากรที่กักขังแม่ไว้กลางป่านานหลายปี เฮเลนาต้องรับมือกับฝันร้ายจากอดีตที่ตามหลอน เหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อพ่อจอมอำมหิตหนีออกมาจากคุก! และกำลังตามล่าเธอกับครอบครัว

‘เฮเลนา’ต้องยืนหยัดปกป้องพวกเขาอย่างสุดชีวิต จากชายที่เธอเคยเรียกว่า‘พ่อ’

ทั้ง 2 เรื่องเข้าฉาย 30 พ.ย.นี้