รายงานข่าวจาก เซ็นทรัลพัฒนา เปิดเผยว่า วันที่ 29 พ.ย. นี้ พร้อมเปิด เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ ด้วยคอนเซ็ปต์ ‘West at Its Best – ดีที่สุดให้ทุกชีวิตสุดดี’ พร้อมเป็นแลนด์มาร์กใหม่แห่งกรุงเทพฯ ตะวันตก เตรียมปลุกย่านราชพฤกษ์ให้คึกคักอีกครั้ง พลาดไม่ได้กับงานฉลองเปิด Grand Opening รักษ์โลกครั้งแรกในไทย พร้อมร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA รุ่น Corolla Cross Hybrid HEV Premium