คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) โดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร พร้อมด้วย รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และ อ.ดร.นฤภรณ์ วุฒิพันธุ์ ประธานหลักสูตรการสอนภาษาจีนฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมสองสถาบันระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ (Southwest University : SWU) ซึ่งจัดขึ้น ที่มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเร็วๆนี้

รศ.ดร.อิศรากล่าวว่า การเดินทางไปครั้งนี้ได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในประเด็นสำคัญคือ 1.การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ไปสังเกตชั้นเรียนและมีประสบการณ์ในโรงเรียนของประเทศจีนเพิ่มมากขึ้น 2.การส่งนักศึกษารุ่นใหม่ที่จะไปเรียนที่จีนตามหลักสูตรใหม่ และ 3.ที่พักและค่าใช้จ่ายในระหว่างที่ศึกษาที่จีน ซึ่งทาง SWU พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่

ในการนี้ยังได้ประชุมเพื่อสะท้อนผลการเรียนของคณาจารย์และนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ SWU ซึ่งมีผลการเรียนที่ดีและได้รับคำชื่นชมจากคณาจารย์ที่สอน นอกจากนี้คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และคณะ ยังได้ประชุมทวิภาคีกับอีก 2 คณะ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่ 1.การประชุมหารือร่วมกับ Prof.Zheyuan Yu คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และ Asst. Prof. Jun Geng ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ โดยหารือการพัฒนาบันทึกความเข้าใจ MOA ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาร่วมกัน และการพัฒนาหลักสูตรแบบ Certificate สำหรับ Lifelong Learning ในรูปแบบของ Micro-Credentials

และ 2.การประชุม Joint Meeting on Cooperative Training of PhD Program in Education ร่วมกับสถาบัน Studies of Education and Psychology of Ethnic Minorities in Southwest China โดยมี Prof.Xuekin Zhang ผู้อำนวยการสถาบัน Asst. Prof.Jian Zhang รองผอ.สถาบัน และคณาจารย์ร่วมประชุม ซึ่งทางสถาบันแจ้งรายละเอียดการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 10 คนของสถาบัน ที่ผ่านการคัดเลือก ร่วมกันกับ มข. ซึ่งจะมาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ ในปีหน้านี้และยังให้รายละเอียดว่ามีผู้สนใจสมัครมากถึง 300 คน

นอกจากนี้ ผู้บริหารมข.ได้กล่าวถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวหลักสูตรระดับปริญญาเอก อีก 6 หลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งล้วนมีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะพัฒนาความร่วมมือในอนาคต ซึ่งทาง SWU ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากที่จะส่งนักศึกษามาเรียนในหลักสูตรต่างๆ โดยเฉพาะทางการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับการศึกษาแห่งอนาคต และยังพร้อมรับอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์มาร่วมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวิจัย การมาสอนระยะสั้นที่ SWU อีกด้วย

นับเป็นอีกเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็งและมีมาอย่างยาวนานซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ให้แข่งขันได้ในระดับโลกต่อไป