พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (7 วัน) ถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม
ลำดับต่อจากนี้ไปจะมีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ปัญญาสมวาร (50 วัน) วันที่ 12 ธันวาคม 2568 และสตมวาร (100 วัน) วันที่ 31 มกราคม 2569 ตามโบราณราชประเพณี
ขณะเดียวกัน ส่วนราชการ องค์กรต่างๆ รวมถึงวัด ทั่วราชอาณาจักร ก็จัดพิธีเพื่อให้พสกนิกรร่วมบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นคู่ขนานไปด้วยเช่นกัน
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พสกนิกรแสดงถึงความอาลัยร้อยใจเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วทั้งประเทศ นอกจากแต่งกายไว้ทุกข์ งดเว้นสีฉูดฉาดกาววาว
ระหว่างนี้ สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และภาพการประดิษฐานพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท แก่ผู้ที่เดินทางมาลงนามถวายความอาลัยเป็นที่ระลึก
ดังนั้น จึงควรเตรียมตัวให้พร้อมและปฏิบัติตาม ข้อแนะนำเพื่อความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ พร้อมนำสิ่งของจำเป็น เช่น ร่มสีสุภาพ, พัดลมพกพา, ผ้าเช็ดหน้า และยาประจำตัว เพื่อรับกับสภาพอากาศและการรอคิวที่อาจใช้เวลานาน
แต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำ, สำรวมกิริยาวาจา, งดถ่ายภาพและใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างการถวายสักการะ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของ เจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
หลังพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพครบปัณรสมวาร (15 วัน) แล้ว ทรงมีพระบรมราชานุญาตเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคม พระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายนเป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น.
คาดการณ์ว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะมีประชาชนเป็นจำนวนมากเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจักต้องเตรียมการต่างๆ ให้พร้อม เพื่ออำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่
เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องจักต้องบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสมพระเกียรติยศ ทั้งมาตรการด้านความปลอดภัย การคัดกรอง ตลอดจนแผนการนำประชาชนเข้าสู่สถานที่พักคอยและขบวนแถวสู่ที่ประดิษฐานพระบรมศพ
ในส่วนของพี่น้องประชาชนนั้น จักต้องเตรียมสุขภาพให้แข็งแรง วางแผนการเดินทางให้พร้อม แต่งกายให้เรียบร้อยตามข้อแนะนำ เพื่อจักได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยหัวใจที่น้อมรำลึก