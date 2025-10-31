คึกคัก! เพื่อไทย จัดประชุมใหญ่ เลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ “วราเทพ รัตนากร” หวนคืนถิ่นเดิม เผย มาพบผู้ใหญ่ จ่อนำ สส. ย้ายซบ
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเพื่อไทย (พท.) มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีเพื่อเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคชุมใหม่ หลังน.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ลาออกจากหัวหน้าพรรค
โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก บรรดาแกนนำและสมาชิกพรรคเพื่อไทย เดินทางมาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ น.ส.แพทองธาร นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตรองนายกฯ และรมว.คมนาคม ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย
นายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตรองนายกฯ และรมว.มหาดไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง อดีตรองนายกฯ และรมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรมว.สาธารณสุข นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ อดีตรมช.คลัง
ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าการประชุมวันนี้ นายวราเทพ รัตนากร อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ในยุครัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่ย้ายไปอยู่พรรคพลังประชารัฐ ช่วงรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกฯ ได้เดินทางมาที่พรรคเพื่อไทยในวันนี้ด้วย
โดยนายวราเทพ กล่าวว่า วันนี้มาทักทายและพบกับผู้ใหญ่ในพรรค ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม โดยจะนัดหมายเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคอีกครั้ง ปัจจุบันมี สส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐอยู่กับตน 2 คน และตนได้คุยกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้ว