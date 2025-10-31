กองทัพไทย เดินหน้าสร้างรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา คาดจุดแรก จันทบุรี หลักเขต 52–54 ยันสร้างเฉพาะพื้นที่ตกลงร่วมได้ เคลียร์ทุ่นระเบิดก่อนลงมือ
เมื่อวันที่ 31 ต.ค.2568 ที่กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) พล.ต.วิทัย ลายถมยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการสร้างรั้วชายแดนไทย-กัมพูชาว่า การสร้างรั้วชายแดน เราสร้างในจุดที่เป็นพื้นราบ ซึ่งพื้นที่บริเวณชายแดนจะมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ พื้นที่สันปันน้ำ พื้นที่ราบ และพื้นที่แนวลำห้วยตามธรรมชาติ
พล.ต.วิทัย กล่าวต่อว่า บริเวณพื้นราบ มีความยาวระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชา รวมกัน 57 กิโลเมตร รวมถึงรอยต่อระหว่างจุดหลักเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ตกลงกันได้แล้ว 45 หลักเขต และที่ตกลงกันไม่ได้ 25 หลักเขต หากมีช่วงไหนที่เห็นตรงกันแล้ว เราก็ลงพื้นที่ไปสำรวจก่อน
โดยเราได้ลงพื้นที่ไปสำรวจที่ จ.จันทบุรี ที่เป็นหลักเขต 52-59 ที่มีความยาวต่อเนื่อง 8 กิโลเมตร หากสำรวจเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ ทำให้พื้นที่ปลอดภัย โดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ทีเอ็มเอซี) จะเข้าไปเคลียร์ทุ่นระเบิด อีกทั้งที่ จ.จันทบุรี ยังตรวจพบระเบิดสังหารที่เข้ามาฝังอยู่เช่นกัน
พล.ต.วิทัย กล่าวอีกว่า แต่ละหลักเขตมีความยาวห่างกัน 1 กิโลเมตร ซึ่งมองไม่เห็นแนวเส้นตรง ก็ต้องลงพื้นที่ไปสำรวจด้วยเครื่องมือพิเศษเช่นกัน เพื่อลากเส้นตรง รวมถึงต้องปักท่อพีวีซีให้เป็นหลักหมุดชั่วคราว มีความยาวห่าง 50 เมตร เพื่อให้เห็นเส้นแนว จากนั้นเราจะเชิญกัมพูชาให้เข้ามาดูในพื้นที่ หากลงพื้นที่แล้วเห็นตรงกัน จึงจะสร้างรั้วได้ แต่การสร้างรั้วจะสร้างในเขตอธิปไตยของไทย และขอบของรั้วนั้นต้องติดกับสุดเขตอธิปไตยของไทยเช่นกัน
พล.ต.วิทัย กล่าวว่า ตนมองว่าที่จ.จันทบุรี ไม่น่ามีปัญหา สามารถสร้างได้และจ.สระแก้ว หลักเขตที่ 49-50 ก็สร้างได้เช่นกัน และในพื้นที่ช่องจอม หลักเขตที่ 14-15 เป็นพื้นที่ราบ ที่สามารถสำรวจพื้นที่สร้างได้
แต่พื้นที่บ้านหนองจานหรือบ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว หลักเขตยังไม่ตรงกัน ฉะนั้น การจะสร้างรั้ว คิดว่าคงเป็นไปได้ยาก อาจปักหมุดชั่วคราวไปก่อน เพื่อมาร์คจุดให้เห็นว่าเป็นเส้นแนวอ้างอิง และสิ่งใดที่ล้ำออกมาจากแนวนี้ จะถือว่ารุกล้ำ เราก็ต้องผลักดันสิ่งปลูกสร้างของกัมพูชาที่รุกล้ำออกไป
ผู้สื่อข่าวถามว่ามีจังหวัดใดที่มีการสร้างรั้วชายแดนคืบหน้า 100 เปอร์เซ็นต์แล้วหรือไม่ พล.ต.วิทัย กล่าวว่า เรามีการสร้างรั้วอิเล็กทรอนิกส์ชายแดนไทย-กัมพูชา ต้นแรกบริเวณด่านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ในหลักกิโลที่ 50 กำลังมีการขยายขึ้นไป
ส่วนรั้วที่เป็นกำแพง กำลังจะเริ่มสร้าง แต่ต้องเริ่มสร้างจากพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาก่อน หรือพื้นที่ที่เคลียร์กันลงตัวแล้ว โดย จ.จันทบุรี จะเป็นจุดแรก ในหลักเขตที่ 52-54 ที่มีความยาวประมาณ 1.3 กิโลเมตร คงเป็นจุดแรกและเฟสแรกที่เราจะสร้าง