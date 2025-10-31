ชื่นมื่น! นายกฯ อนุทิน โพสต์ภาพยืนเคียงผู้นำหลายประเทศ ‘ทรัมป์-อีแช มย็อง’พร้อมระบุอยู่ที่การประชุมผู้นำทางเศรษฐกิจเอเปค
วันที่ 31 ต.ค.2568 นายอนุทิน นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย โพสต์ภาพ ระหว่างเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 32 รอบที่ 1 (The 32nd APEC Economic Leaders’ Meeting – Session I) ที่เมืองคยองจู เกาหลีใต้ ภายใต้หัวข้อ “Towards a More Connected, Resilient Region and Beyond”
ซึ่งเป็นภาพที่นายกรัฐมนตรี ได้ถ่ายภาพ จับมือทักทายกับผู้นำประเทศและผู้นำเขตเศรษฐกิจพิเศษเอเปค อย่างเป็นกันเอง อาทิ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นายอี แช มย็อง ประธานาธิบดีเกาหลีใต้
พร้อมระบุข้อความว่า “อยู่ที่การประชุมผู้นำทางเศรษฐกิจเอเปค ในคยองจูประเทศเกาหลีใต้”
นอกจากนี้ นายกฯ ยังโพสต์ภาพคู่กับ นางKristalina Georgiava กรรมการผู้จัดการของ IMF ซึ่งทั้ง 2 มีสีหน้ายิ้มแย้ม พร้อมระบุข้อความ “ความไม่แน่นอนคือ new normal” Kristalina Georgiava กรรมการผู้จัดการของ IMF กล่าว