สปสช.แจง ‘หมอเหรียญทอง’ ยันตรวจความผิดปกติเอง พบคลินิกชุมชนอบอุ่นคีย์ข้อมูลเท็จ
เมื่อวันที่ 31 ต.ค.2568 ตามที่ นพ.เหรียญทอง แน่นหนา โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “สมาคมคลินิกชุมชนอบอุ่นได้รายงานต่อที่ประชุมว่าคลินิกส่วนใหญ่ไม่ได้มีความประสงค์ ‘คีย์ข้อมูลเท็จ’ แต่ได้รับคำแนะนำจากผู้มีอำนาจใน สปสช.ให้ ‘คีย์ข้อมูล’ เพื่อเบิกเงินคัดกรองกลุ่มโรคเมตาบอลิคในปีงบประมาณ 62 ที่มีงบประมาณเหลือโดยมีการเรียกส่วนแบ่ง” นั้น
ล่าสุด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ออกคำชี้แจงยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง และยินดีให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้
ทั้งนี้ สปสช. ระบุว่า กรณีหน่วยบริการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขอันเป็นเท็จที่เกิดขึ้น ในช่วงเดือนส.ค.2562 นั้น สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นผู้ตรวจพบความผิดปกติดังกล่าวเอง โดยตรวจพบพฤติกรรมของคลินิกชุมชนอบอุ่น 18 แห่งและคลินิกทันตกรรม 2 แห่ง ใน กทม. ที่เชื่อได้ว่าทุจริตทำหลักฐานเท็จมาเบิกเงินสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากกองทุนบัตรทอง
หลังจากนั้น สปสช. ได้รายงานต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) และได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีหน่วยบริการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขอันเป็นเท็จ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และขยายผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายของคลินิกชุมชนทั้งหมดในพื้นที่ กทม. รวมทั้งสิ้น 214 แห่ง
โดยแบ่งการตรวจสอบเป็น 5 ระยะ และระงับ/เรียกเงินคืนจากคลินิกชุมชนอบอุ่น คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลเอกชนที่มีความผิดปกติในการเบิกจ่ายเงิน และได้ยกเลิกสัญญากับหน่วยบริการเหล่านั้นด้วย รวมถึงการดำเนินการทางคดีตามกฎหมายด้วย