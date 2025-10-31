ป.ป.ช. ได้รับแล้ว สำนวนกองปราบฯ คดี “ไชยชนก” ปูด ถูกเสนอสินบน 40 ล้าน เล็งรวมคำกล่าวหา ลุยสอบไปในคราวเดียวกันอย่างเป็นระบบ

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2568 นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ได้รับสำนวนการสอบสวนจากกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ในคดีสินบนมูลค่า 40 ล้านบาท ซึ่งมีการพาดพิงถึงนายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรวมคำกล่าวหาทั้งสองกรณีเข้าพิจารณาร่วมกัน

นายสุรพงษ์ กล่าวว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อมวลชนว่า กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ได้ส่งสำนวนการสอบสวนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ ในคดีสินบน 40 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับนายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า กองบังคับการปราบปรามได้มีหนังสือลงวันที่ 22 ต.ค. 2568 ส่งสำนวนการสอบสวนมายังสำนักงาน ป.ป.ช. หลังพนักงานสอบสวนกองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม รับเรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับบุคคลซึ่งเสนอจะจ่ายเงินจำนวน 40 ล้านบาท ให้แก่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อไม่ให้ดำเนินการปราบปรามเว็บไซต์การพนันออนไลน์

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2568 และอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอน

ทั้งนี้ พฤติการณ์ในสำนวนที่กองบังคับการปราบปรามส่งมามีความสอดคล้องกับคำกล่าวหาที่สำนักงาน ป.ป.ช. เคยได้รับมาก่อนเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2568 ขณะนี้จึงอยู่ระหว่างการพิจารณารวมคำกล่าวหาทั้งสองเรื่อง เพื่อให้ดำเนินการไปในคราวเดียวกันอย่างเป็นระบบ

