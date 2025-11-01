“โตโต้” ชี้ เสื้อเกราะที่เถียงกัน ศาลเคยพิพากษาให้เป็น “ยุทธภัณฑ์” แล้ว บอกถึงเจตนาดี แต่เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ กางโทษจำคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 หมื่น หน่วยงานรัฐที่รับโดนด้วย เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
เมื่อวันที่1 พ.ย. 2568 นายปิยรัฐ จงเทพ สส.กทม. รองเลขาธิการพรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊ก ถึงกรณีที่กัน จอมพลัง จัดซื้อเสื้อเกราะให้กองทัพว่า ประเด็นที่กำลังถกเถียงกันอยู่ว่าซื้อ เสื้อเกราะ ล็อกสเปกหรือไม่ เห็นถกกันอยู่แค่ตรงนั้น แต่จะทราบหรือไม่ว่าเสื้อเกราะถ้ามันกันกระสุนได้ (ไม่ว่ากระสุนชนิดใด) ศาลเคยพิพากษามาแล้วว่ามันก็คือ “ยุทธภัณฑ์” ไม่ว่าคุณจะซื้อแถวคลองหลอด หรือ แอปส้ม แล้วมีแผ่นพลาสติกหรือแผ่นเหล็กบางๆไว้เล่น บีบีกัน หากกันกระสุนชนิดใดชนิดหนึ่งได้ก็ถือว่าเป็นยุทธภัณฑ์
ดังนั้นคนที่ซื้อหรือจัดหาที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ได้ทำผิดกฎหมายไปแล้ว ทั้งคนและหน่วยงานที่ขอสนับสนุนเองก็ด้วย
เรื่องนี้การที่มีบุคคลหรือกลุ่มเอกชนจัดหาเสื้อเกราะให้กองทัพหรือตำรวจ แม้มีเจตนาดี แต่เป็นการกระทำที่อยู่ในข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 มาตรา 18 โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ขณะเดียวกัน หน่วยงานของรัฐที่รับยุทธภัณฑ์จากเอกชน โดยไม่มีการตรวจสอบหรืออนุญาตตามระเบียบ ย่อมสะท้อนความบกพร่องในระบบบริหาร และอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ความมั่นคงของชาติ ไม่ควรถูกทำให้กลายเป็นกิจกรรมการบริจาคยุทธภัณฑ์โดยบุคคลภายนอก รัฐเองต้องมีระบบจัดหาให้เพียงพอ มีการตรวจรับ และอนุมัติที่โปร่งใส เพื่อความปลอดภัยและความถูกต้องตามกฎหมาย