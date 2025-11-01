“เด็จพี่” ท้า พรรคส้มอย่าดีแต่พูด จับมือเพื่อไทย ยื่นซักฟอก “อนุทิน”ทันที ปิดช่องชิงยุบสภาฯหนี เชื่อ 3ปม รัฐบาลอยู่ไม่ครบวาระแน่

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่าหลายฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองของรัฐบาลภูมิใจไทยว่าอาจอยู่ไม่ครบ4เดือน อาจตัดสินใจยุบสภาฯก่อนเปิดสมัยประชุมสภาฯ วันที่12ธ.ค. เนื่องจาก 1.หลีกเลี่ยงการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพราะมีความสุ่มเสี่ยงอาจถูกโหวตล้มรัฐบาล เพราะถ้าพรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่นญัตติต่อประธานสภาฯ รัฐบาลจะยุบสภาฯไม่ได้ ดังนั้นถ้าจะยุบสภาฯก็ต้องยุบก่อนวันดังกล่าว 2.การแก้ไขรัฐธรรมนูญ แม้จะสัญญากับพรรคประชาชน แต่เดือนธ.ค.ถือเป็นช่วงสำคัญ อาจมีการลงมติในวาระสาม ถ้ายุบสภาฯก่อน การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ดำเนินการกันอยู่จึงไม่มีผล และ3.บางพรรคการเมือง จัดทัพข้าราชการ กลไกปกครอง และปัจจัยอื่นเพียบพร้อม อาจอาศัยช่วงที่พรรคอื่นๆยังตั้งตัวไม่ทัน ยุบสภาฯทันที เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบทางการเมือง

“พรรคส้ม ตอนนี้ดูเหมือนจะโจมตี รัฐบาลนายอนุทินและคนในรัฐบาลอย่างหนักหน่วง หวังว่าคงไม่ใช่แค่การพูดเอาใจแฟนคลับ ดีแต่พูด โดยเฉพาะการเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ถ้าไม่มีนัยยะแอบแฝงหรือมุ่งประโยชน์การเมืองเรื่องคะแนนเสียง ให้สมกับสโลแกน มีเราไม่มีเทา จะปราบสีเทา สีดำ อย่าลืมก่อนหน้า สส.พรรคประชาชนทั้งพรรคโหวตให้รัฐบาลนายอนุทิน เป็นนายกฯ แต่ไม่ยอมเข้าร่วมรัฐบาล ได้รักษาองค์ประชุมในสภาฯมาโดยตลอด ขอท้าว่า เปิดประชุมสภาสมัยหน้าเดือนธ.ค. ร่วมกับพรรคเพื่อไทยยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายอนุทินทันทีได้หรือไม่” นายพร้อมพงศ์​กล่าว

นายพร้อมพงศ์ กล่าวต่อว่า จากการอภิปรายของสส.พรรคประชาชน เปิดแผลหลายๆ เรื่อง เชื่อว่าพรรคประชาชนคงมีข้อมูลมากเพียงพอที่จะซักฟอกคณะรัฐมนตรี(ครม.)ทั้งคณะ ตรวจสอบรัฐบาลนายอนุทิน ควรไล่บี้เอาให้สุดซอย โดยไปยื่นตามหน่วยงานต่างๆด้วย จะได้ทำให้ประชาชนมั่นใจ ว่าลงมือเดินหน้าตรวจสอบจริง ไม่ได้ทำแค่เช็กเรตติ้งหรือมีแค่วาทกรรมเพื่อเรียกคะแนนเสียงเท่านั้น

