“ชัยวุฒิ”เสียดาย“นราพัฒน์” ออกจากปชป. ยันเคารพเหตุผลตัดสินใจ ชี้เหตุไร้ชื่อในทีมบริหาร ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ลาออก

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายนราพัฒน์ แก้วทอง อดีตสส.บัญชีรายชื่อ และอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา ว่า เป็นเรื่องส่วนตัวของนายนราพัฒน์ ทั้งนี้ ตนเพิ่งได้เจอนายนราพัฒน์โดยบังเอิญที่พรรคเมื่อวันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา จึงสอบถามถึงเรื่องที่มายื่นใบลาออก ซึ่งนายนราพัฒน์อธิบายว่ามีความจำเป็น ซึ่งตนให้เกียรติและไม่ไปก้าวล่วงหรือทักท้วงอะไร แต่เรารู้สึกเสียดายทุกคนที่ลาออกไป

เมื่อถามว่านายนราพัฒน์ระบุเหตุผลการลาออก ส่วนหนึ่งมาจากการไม่ถูกชักชวนให้อยู่ในคณะผู้บริหารพรรคฯ ในยุคของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคฯ จึงอยากออกไปหางานทำที่อื่นนายชัยวุฒิ กล่าวว่า เป็นเหตุผลส่วนตัวของนายนราพัฒน์ แต่อาจยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ตนไม่อยากให้ความเห็นอะไรที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกัน การชักชวนคนเก่าที่ยังอยู่ให้มาร่วมตั้งทีมบริหารพรรค เราบอกทุกคนในภาพรวม แต่อาจไม่ได้เจาะจงบุคคล ขณะเดียวกันเรามาในช่วงที่กะทันหันมาก จึงอาจมีคนตกหล่นบ้าง แต่ที่จริงแล้ว หากใครก็ตามที่คิดอยากดูแลพรรค ก็อยู่ช่วยกันต่อไปได้

“ยกตัวอย่าง กรณีของผมสมัยก่อนเคยเป็นรัฐมนตรี เคยเป็นรองหัวหน้าพรรค แม้ต่อมาไม่ได้มีตำแหน่งอะไร แต่ไม่ได้คิดจะไปไหน ผมทำอะไรได้ผมก็ช่วย เพราะคิดว่านี่คือพรรคเรา ก็ทำงานร่วมกันมาด้วยดี เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ความคิดเห็นแต่ละท่าน ผมให้เกียรติทุกคน”นายชัยวุฒิ กล่าว

เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวอีกว่า การมีคนเข้า-ออกพรรคอย่างนี้ เป็นเรื่องปกติ และหลังจากนี้คงมีอีกเรื่อยๆ เพราะหัวหน้าพรรคคงมีแนวนโยบายใหม่ๆ อะไรที่อาจทำให้บางคนในพรรคมีความคิดเห็นหรือวิธีการที่ไม่เหมือนกัน แต่ไม่ใช่ว่าใครถูกหรือใครผิด หรือบางคนที่เขาอาจพูดคุยอะไรกันไว้ตั้งแต่ก่อนนายอภิสิทธิ์มาเป็นหัวหน้าพรรค

เมื่อถามว่าจะไปพูดคุยกับ นายไพฑูรย์ แก้วทอง อดีตรองหัวหน้าพรรคฯ และบิดาของนายนราพัฒน์ ด้วยหรือไม่ เพราะนายไพฑูรย์อาจจะลาออกจากพรรคด้วย นายชัยวุฒิ กล่าวว่า คงต้องปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่ในพรรคอีกครั้ง

