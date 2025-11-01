“ดร.เอ้” แจ้ง “ไทยก้าวใหม่” ส่งผู้สมัคร สส. สู้ศึกเลือกตั้งทั้งประเทศ ยันทำงานได้กับทุกฝ่าย ไม่เติมความขัดแย้ง ขอปชช.ให้โอกาส ย้ำทกม.มีบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ ทำงานเพื่อปชช.จริงๆ
1 พ.ย. 68 – ที่วัดปรมัยิกาวาสวรวิหาร ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการลงสนามเลือกตั้ง ว่า
พรรคไทยก้าวหน้าส่งผู้สมัครทั่วประเทศ ซึ่งถือว่าเรามีความมุ่งมั่น และมีความพร้อม ส่วนจะสำเร็จแค่ไหนขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชน อยากให้พี่น้องประชาชนเลือกพรรคที่ไม่ไปเติมความขัดแย้ง ซึ่งหากเลือกพรรคไทยก้าวใหม่เราทำงานได้กับทุกพรรคการเมือง ทุกฝ่าย ดังนั้นขอให้เราได้มีโอกาสได้สร้างความเปลี่ยนแปลง
ส่วนการตั้งเป้าสส.ไว้ที่เท่าไหร่นั้น นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า ตนพูดตั้งแต่วันประกาศตัวแล้ว เราตั้งใจเป็นพรรคที่ถ่อมตัว แต่เราต้องการเสียงมากพอ มิเช่นนั้น จะทำงานอะไรไม่ได้ เราจึงต้องได้เสียงที่มากพอเพื่อไปดูทุนมนุษย์ และสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นขอให้ช่วยพรรคไทยก้าวใหม่ ให้มี สส.มากพอ เพื่อที่จะไปช่วยลูกหลานของเราได้
เมื่อถามว่า มีความกังวลหรือไม่ ที่แต่ละพรรคการเมือง มีการแข่งขันกันดุเดือด นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า แน่นอน เพราะแต่ละพรรคการเมือง เก่งๆ ทั้งนั้น เราต้องทำงานหนักกว่าคนอื่น
ส่วนอะไรคือไม้เด็ดที่ พรรคไทยก้าวใหม่ จะใช้มัดใจประชาชน นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า พรรคไทยก้าวใหม่ เต็มไปด้วยบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ มีทีมเศรษฐกิจ ที่ดูเรื่องตลาดทุนใหม่ และเชื่อว่าประชาชนคงเบื่อการเมืองแบบเก่าๆ ซึ่งเชื่อว่า พรรคเรามีความแตกต่าง และเป็นพรรคที่มีความเป็นมืออาชีพที่ไม่แสวงหาความขัดแย้ง เรามาเพื่อทำงานเพื่อประชาชนจริงๆ ทำให้ประเทศไทยพุ่งไปข้างหน้าเหมือนกับสัญลักษณ์ของพรรค ที่เป็นลูกศรพุ่งขึ้นไปข้างบน