”สีหศักดิ์“ เผย ประชุมสุดยอดอาเซียน-เอเปค ประสบความสำเร็จ “นายกฯ”พบผู้นำหลายประเทศ พัฒนาความสัมพันธ์ ย้ำ แม้รัฐบาลอยู่ 4 เดือน แต่มองรากฐานระยะยาว

เมื่อเวลา 21.05 น. วันที่ 1 พ.ย.2568 ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.การต่างประเทศ แถลงภายหลังเดินทางกลับจากการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 32 ที่เมืองคยองจู ประเทศเกาหลีใต้ ว่า ถือว่าประสบความสำเร็จ ในแง่จังหวะเวลา คือรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศไม่ถึง 1 เดือน

นายกฯได้เจอผู้นำอาเซียนทั้งหมด และเจอผู้นำที่สำคัญ เช่น ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่น ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะไม่ใช่แค่ในที่ประชุม แต่ได้มีโอกาสทำความรู้จักความคุ้นเคย นอกห้องประชุม และระหว่างการประชุม ซึ่งจะมีส่วนช่วยอย่างมากในการพัฒนาความสัมพันธ์ และให้เขามีความมั่นใจในประเทศไทย

ทั้งนี้ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนและเอเปค ได้มีการพูดคุยในเรื่องสถานการณ์โลกที่สำคัญ ประเทศไทยได้นำเสนอท่าทีที่แข็งขัน ในเรื่องสำคัญ เราต้องมีแนวทางและข้อเสนอที่สร้างสรรค์บางอย่างการจัดการประชุมระหว่างประเทศ ว่าด้วยการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งหลาย อาชญากรรมไซเบอร์ สแกมเมอร์ ซึ่งได้รับการขานรับที่ดี

นายสีหศักดิ์ กล่าวต่อว่า การที่เราไปประชุมได้พบปะกับผู้นำ พบปะกับภาคเอกชน นายกฯ ได้มีโอกาสแสดงว่าประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนไปทางไหน เพราะรัฐบาลนี้อยู่ 4 เดือนก็จริง แต่ที่นายกฯ ย้ำ ก็คือ 4 เดือน แต่เรามองรากฐานในระยะยาว ซึ่งไม่ใช่เฉพาะรัฐบาล แต่เป็นเรื่องความมั่นใจต่อประเทศไทย และทิศทางของประเทศไทยที่จะไปข้างหน้า

 

 

