กมธ.แก้รธน. มอบอำนาจรัฐสภา เลือกองค์กรทำรธน.ใหม่ แต่ยังเสียงแตกควรมี ส.ส.ร.หรือไม่ ด้าน ‘โฆษกมธ.’ เผยสัปดาห์หน้า นัดโหวตเพื่อหาข้อยุติ
เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานถึงผลการประชุมของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ… รัฐสภา ที่มีนายณัฐวุฒิ บัวประทุม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) เป็นประธานกมธ. ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้พิจารณาถึงรูปแบบของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) และคณะกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ตามที่คณะทำงานสรุปประเด็นนำเสนอ
โดยตามรายละเอียดของรายงานสรุปผลประชุม ระบุว่า แนวทางที่คณะทำงานสรุปประเด็น ประกอบด้วย 1.การให้ประชาชนเลือกตั้งบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็น ส.ส.ร. และ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ
2.การกำหนดให้องค์กรใดทำหน้าที่จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ระหว่างกำหนดให้มีเฉพาะกมธ.ร่างรัฐธรรมนูญทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หรือให้มีทั้ง ส.ส.ร. และ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญทำหน้าที่
3.ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่ทำหน้าที่จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่กับรัฐสภา 4.การพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของรัฐสภา 5.ที่มาของส.ส.ร. และ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ
6.หน้าที่และอำนาจของส.ส.ร. และ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ 7.การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ทั้งนี้ กมธ.ส่วนใหญ่เห็นว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของปวงชนชาวไทย ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รวมถึงให้ประชาชนมีส่วนร่วมเลือกองค์กรทำหน้าที่
แต่ส่วนหนึ่งของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 18/2568 วินิจฉัยว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรง การกำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมเลือกองค์กรที่ทำหน้าที่อาจทำให้เกิดปัญหาตีความและทำให้กระบวนการจัดทำไม่ลุล่วง
กมธ.ส่วนใหญ่จึงเห็นว่าควรให้รัฐสภาทำหน้าที่คัดเลือกองค์กรที่ทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยอาจกำหนดแบ่งกลุ่มให้สมาชิกรัฐสภาตามสัดส่วน เพื่อดำเนินการคัดเลือกองค์กรที่ทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ส่วนประเด็นการกำหนดให้องค์กรใดจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่ประชุมเห็นเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งเห็นควรให้มี กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญเพียงองค์กรเดียวในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และรัฐสภาทำหน้าที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ส่วนอีกฝ่ายเห็นว่า ควรให้มีทั้ง ส.ส.ร. และกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยแบ่งหน้าที่คือกมธ.ทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ส่วนส.ส.ร. มีหน้าที่รับฟังความคิดเห็นประชาชน และให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ก่อนเสนอให้รัฐสภาพิจารณา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุม กมธ.ยังพิจารณากำหนดกรอบเวลาพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 พ.ย. หากไม่แล้วเสร็จจะขยายเวลาตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงษ์ สว. ในฐานะโฆษก กมธ.พิจารณาร่างแก้รัฐธรรมนูญ รัฐสภา ให้สัมภาษณ์ว่า กมธ.จะนัดประชุมครั้งถัดไปในวันที่ 5 พ.ย. ซึ่งมีประเด็นที่จะพิจารณาตามที่นายณัฐวุฒิแจ้ง คือ จะลงมติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรจัดทำรัฐธรรมนูญว่าจะให้มี ส.ส.ร. หรือ ไม่มี รวมถึง กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญ จากนั้นจะเป็นการพิจารณาเนื้อหาที่ลงรายละเอียดมาตราต่างๆ ต่อไป