ศิริกัญญา ให้ผ่าน อนุทิน ประชุมเอเปค ชมทำหน้าที่สมบูรณ์แบบ ติดเรื่องเดียว น่าจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพปราบแก๊งคอลฯ-สแกมเมอร์ จี้เปิดรายละเอียด MOU แรร์เอิร์ธ

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2568 ที่รัฐสภา น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์กรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เดินทางไปประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ที่เกาหลีใต้ ถือว่าผ่านหรือไม่ว่า ในรอบนี้มีความคืบหน้าหลายเรื่อง ถือว่าผ่าน และนายอนุทินได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบ

แต่มีหนึ่งเรื่องที่เราคิดว่าน่าจะแสดงบทบาทได้มากกว่านี้ คือ การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหาเรื่องคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่ประเทศที่อยู่ในกลุ่มเอเปคให้ความสนใจ เช่น สหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ ที่ได้รับผลกระทบและกำลังเดินหน้าจริงจังในการปราบปรามและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ เป็นจุดที่เราคิดว่าควรจะแสดงบทบาทได้มากกว่านี้ แต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้ดำเนินการ

เมื่อถามว่า เรื่อง MOU แร่แรร์เอิร์ธ จะต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดให้ฝ่ายค้านและประชาชนรับทราบหรือไม่ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า จริงๆ แล้วควรเปิดเผยรายละเอียดอย่างครบถ้วนและควรให้สื่อมวลชน รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมานั่งคุยกันอย่างเปิดอก เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้เราได้รับทราบว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร

เพราะเหตุใดสหรัฐอเมริกาจึงให้ความสนใจเรื่องนี้ และ MOU ฉบับดังกล่าวมีผลทางกฎหมายหรือไม่ จะสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาจริงหรือไม่ นี่เป็นเรื่องที่น่าจะทำให้ประชาชนคลายข้อกังวลใจ โดยเฉพาะเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

ซึ่งต้องยอมรับว่าแร่แรร์เอิร์ธ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหากจะนำขึ้นมาใช้ในขั้นตอนการผลิต ดังนั้น ต้องเร่งให้รัฐบาลออกมาชี้แจงเรื่องนี้ให้หมดจดครบถ้วนได้แล้ว

เมื่อถามว่า ตอนนี้พรรคประชาชนมีข้อมูลเพียงพอที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมหน้าหรือไม่ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า ตอนนี้เราเก็บรวบรวมข้อมูลกันอยู่ จะมีข้อมูลเป็นรายคนและคงจะเก็บข้อมูลในสมัยปิดประชุม เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจว่าจะมีการยื่นอภิปรายในสมัยประชุมหน้าหรือไม่

