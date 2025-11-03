บก.ลายจุด วิจารณ์ อภิสิทธิ์ ตอบคำถามเรื่อง กปปส. ทั้งนี้ี้ข้อเท็จจริงเป็นร่างที่ 2 ของประชาธิปัตย์ เตือนเตรียมรับแรงกระแทก โดนขุดแผลเก่าตอนหาเสียง

กรณีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้บรรยายในซีรีส์ Policy Talk

โดย นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด นักกิจกรรมทางการเมือง โพสต์ข้อความตั้งคำถามต่อคำตอบของ นายอภิสิทธิ์ ความว่า เมื่ออภิสิทธิ์ตอบคำถาม นศ. จุฬาฯ เรื่อง กปปส. เขาตอบกลับมาว่า “ผมและ กปปส. ไม่ได้อยู่ด้วยกัน”

ข้อเท็จจริงคือ กปปส. นั้นเป็นร่างที่ 2 ของประชาธิปัตย์ที่ลงมาสู้บนถนน และอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคในเวลานั้น องคาพยพของ กปปส. ตั้งแต่แกนนำ ยันมวลชน ล้วนใช้กลไกของพรรคประชาธิปัตย์เกือบทั้งหมด

การปฏิเสธเสียงแข็งแล้วหันหน้าเดินจากไปของอภิสิทธิ์คือสะท้อนตัวตนที่แท้จริงของเขาได้เป็นอย่างชัดเจนคือ การโกหกและไม่ยอมรับความเป็นจริงในสิ่งที่ตนเองทำผิดพลาด

ต่อให้อภิสิทธิ์จะใช้กลไกปกป้องตนเองอย่างไรก็ตาม เรื่องทั้งเหตุการณ์สลายการชุมนุมปี 53 และการเคลื่อนไหวของ กปปส. ได้อยู่ในบันทึกความทรงจำของประชาชนอย่างกว้างขวาง

น่าเสียดายที่คุณอภิสิทธิ์ประเมินตนเองสูงไปในการกลับมาสู่สนามการเมืองอีกครั้ง และคิดว่าความอัปยศที่ตนเองได้ร่วมกระทำไว้จะไม่สามารถเอาผิดแกได้

ก็อย่างที่คุณอภิสิทธิ์พูดไว้ในหลายเวทีตอนที่กลับมารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่า “ความรับผิดชอบการทางการเมืองต้องสูงกว่าความรับผิดชอบทางกฎหมาย”

เชื่อว่าตลอดการหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้า แผลเก่าของแกคงถูกขุดขึ้นมาตลอดการหาเสียง ให้เตรียมรับแรงกระแทกอีกครั้ง

