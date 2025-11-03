นายกฯ มอบนโยบายปปง. บอก สังคมสนใจภารกิจปราบสแกมเมอร์ ลั่นเงินเทาฟอกอย่างไรก็เทา หากไม่เฉียบขาดโดนตราหน้าไม่มีผลงาน นานาชาติคว่ำบาตร ฉัตรชัย ขอสนับสนุนเอไอสู้อาชญากรรม เผยจัดการแล้ว 8 แสนบัญชีม้า
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 3 พ.ย.2568 ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงาน ปปง. โดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธาน ปปง. นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
นายฉัตรชัย กล่าวถึงแผนงานสําคัญของ ปปง.ว่า ในรอบปีที่ผ่านมา ปปง.ยึดทรัพย์ 2.9 หมื่นล้านบาท และดําเนินคดีอาญา 160 คดี ในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงหรือบัญชีม้า ได้ดําเนินการไปแล้ว 8 แสนกว่าบัญชี ทําให้มีวงเงินที่ได้จากการกระทําความผิดค้างอยู่ในบัญชี 3 พันกว่าล้านบาท ในส่วนนี้จะนําไปสู่กระบวนการคืนให้กับผู้เสียหายตามขั้นตอนต่อไป
สิ่งที่อยากขอสนับสนุนจากนายกฯ เนื่องจากการทํางานของปปง. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายไทย ซึ่งมีกฎหมายเฉพาะ 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการ และการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทําลายล้างสูง
กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายไทย ขณะเดียวกัน เราต้องปฏิบัติตามกฎสากลที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งต้องมีการประเมินการปฏิบัติ และส่งผลต่อการแซงชั่นกรณีที่เราไม่ปฏิบัติตาม
อีกประเด็นสําคัญที่อยากได้รับการสนับสนุนจากนายกฯ เนื่องจากขณะนี้การตรวจติดตามระบบยังไม่เท่าทันกับมิจฉาชีพ และเมื่อมีระบบเงินตราที่เปลี่ยนแปลงไป หรือวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น การรายงานทางธุรกรรมหลายประเภท หลายประเภทควรต้องมีระบบเอไอ และ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ เพราะปปง.ต้องเป็นหน่วยงานกลาง ที่เป็นฐานข้อมูลรองรับธุรกรรมทุกประเภท
ด้าน นายอนุทิน กล่าวช่วงต้นการประชุมว่า วันนี้ต้องขอบคุณที่เชิญให้ตนได้มาเยี่ยมสถานที่แห่งนี้ ซึ่งความเข้าใจแรกตนคิดว่าสังกัดกระทรวงยุติธรรม ตนจึงไม่ได้สั่งการใดๆโดยตรง แต่หลังจากเข้ามาสังคายนาระบบภายในทำเนียบรัฐบาล ก็ทราบว่าปปง.เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับนายกฯ
ช่วงนี้ภารกิจงานของปปง.ได้รับการสนใจจากประชาชนและสังคมมากเป็นพิเศษ เพราะช่วงนี้ไม่มีอะไรดังไปกว่าสแกมเมอร์เ รื่องอาชญากรรมทางการเงิน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งในธุรกรรมต่างๆ ของมิจฉาชีพและธุรกิจประเภทนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้กับภารกิจงานของปปง. เพราะทุกอย่างต้องฟอกเงิน เงินที่ไม่สะอาดเป็นเงินที่ไม่ไม่ใช่เทา แต่เป็นเงินดำ แต่ฟอกยังไงก็ยังเป็นดำ
ฉะนั้น ตนในฐานะกำกับดูแลสำนักงานปปง. ต้องยอมรับว่ามีความกดดัน และได้รับความกดดันจากประชาชน และสังคมตลอดจนประชาคมนานาชาติสูงมากในเรื่องการเกิดปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสแกมเมอร์เหล่านี้ ยิ่งถ้าเราดำเนินการไม่เฉียบขาดไม่เต็มที่ มันไม่ใช่เฉพาะเราจะถูกตราหน้าว่าเราไม่มีผลงาน
แต่สิ่งที่จะตามมาหลังจากนั้นคือการแซงชั่น (มาตรการลงโทษ) และถูกกีดกันจากนานาชาติซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เราเป็นข้าราชการมีเงินเดือน เกษียณอายุยังมีเงินบำนาญมีกินมีใช้ กินอาหารได้ 3 มื้อ แต่เราต้องนึกถึงผู้ที่ทำมาหากินสร้างรายได้ด้วยว่าเขาจะทำอย่างไร