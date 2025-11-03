นายกฯ ยันเดินหน้าปราบสแกมเมอร์ บอกทำงานตลอด แต่เผยไต๋หมดไม่ได้ เผย 4 หน่วยงานจ่อทำ Mou จับมือลุยแก้ปัญหาฟอกเงิน พร้อมรับข้อเสนอปปง.ขอสนับสนุนระบบ AI ทำงาน
เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 3 พ.ย.2568 ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมมอบนโยบายแก่คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ปปง. ว่า วันนี้มาติดตามความคืบหน้า และสอบถามถึงความต้องการว่าอยากให้รัฐบาลสนับสนุนอะไรบ้าง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในในยุคที่อาชญากรรมทางเทคโนโลยี และสแกมเมอร์ เป็นเรื่องที่ถูกบรรจุเป็นวาระแห่งชาติ ก็จะต้องดำเนินการให้การสนับสนุน ปปง. อย่างเต็มที่
เมื่อถามว่าได้กำชับปปง. ให้ดำเนินการอย่างเข้มข้นเพิ่มขึ้นหรือไม่เพราะถูกจับตา และกังวลว่าอาจจะถูกคว่ำบาตรจากนานาชาติ นายกฯ กล่าวว่า ได้พูดเรื่องนี้ในที่ประชุม เพราะหากไม่สร้างความมั่นใจเรื่องการปราบปรามผู้กระทำผิดโดยใช้ไทยเป็นฐานการฟอกเงิน จะมีผลต่อความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ซึ่งไม่เป็นผลดี และจะสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศอย่างมาก ดังนั้น ปปง.ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ ไม่ให้มีเงินดำเงินเทา เข้ามาอยู่ในระบบการเงินของไทย
ส่วนที่ฝ่ายค้านเรียกร้องให้นายกฯเร่งจัดการเรื่องสแกมเมอร์นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า นายกฯไม่ต้องจัดการ เพราะเรามีปปง. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะดำเนินการ และหากตรงไหนเข้าข่าย และมีพฤติกรรมฟอกเงิน ก็มีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เป็นหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ อยู่แล้ว
จากการหารือในที่ประชุม นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานปปง. ก็เป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งท่านได้นำเสนอ ว่าจะเร่งทำบันทึกความร่วมมือ โดยมี 4 หน่วยงานหลักคือ ปปง. กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และดีเอสไอ มาทำข้อตกลงทำงานร่วมกัน เพื่อปราบปรามการฟอกเงิน การใช้ระบบปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเรื่องสแกมเมอร์ เพราะเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ โดยจะลงไปถึงระดับปฏิบัติ คือผู้ว่าฯด้วย
เมื่อถามถึงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการแก้ปัญหาสแกมเมอร์ นายกฯ กล่าวว่า เรารีบอยู่แล้ว ขณะนี้สามารถอายัดวงเงินได้ 2 หมื่นกว่าล้านบาทแล้ว และทยอยฟ้อง บางทีเรื่องพวกนี้ พูดไม่ได้ คนเลยนึกว่าไม่ได้ทำอะไร แต่ของพวกนี้ต้องใช้การข่าว ต้องไปสืบสวน เจาะลึกลงรายละเอียด หากมีหลักฐานครบถ้วนก็ดำเนินการทันที
ซึ่งไม่ใช่เฉพาะ ปปง. แต่ผบ.ตร. ก็รายงานทุกวัน ถึงการอายัดทรัพย์ผู้กระทำผิด รวมถึงยาเสพติด บ่อนพนัน ค้ามนุษย์ ทั้งหมดมีการดำเนินการ แต่ของพวกนี้หากพูดทั้งหมดก็เท่ากับเผยไต๋ แบบนั้นไม่ได้ เรื่องพวกนี้ต้องมีวิธีการ มีเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ต้องนำหน้าผู้กระทำผิด เราเป็นรัฐเราต้องเหนือกว่า ต้องควบคุมทุกอย่าง
เมื่อถามว่าได้รับรายงานหรือไม่ว่าขณะนี้แก๊งสแกมเมอร์มาตั้งฐานในไทยมากขึ้น นายกฯ กล่าวว่า ตนพูดแล้วว่าอย่าไปสนใจฝ่ายตรงข้ามหรือนอกบ้านมาก ตนยังบอกเลยว่าหากพาเลขาฯ ปปง. ไปเดินจะพบกับรังสีอำมหิตแน่นอน จะรู้ได้ทันทีว่ามีอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ให้ไปดำเนินการตรงนั้น
ตนเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ทราบหมด ตนก็แค่บอกว่าให้เร่งดำเนินการ เพราะเป็นที่สนใจของประชาชน และเราถูกกดดันจากประชาคมโลกด้วย ซึ่งจากที่ตนไปประชุมอาเซียนซัมมิท และเอเปค กลับมาก็มีเรื่องนี้เช่นกัน
ส่วนที่ปปง. ขอให้ช่วยสนับสนุนระบบ Ai เข้ามาในการทำงานนั้น นายกฯ กล่าวว่า ขอให้นำเสนอขึ้นมา เพราะเรื่องนี้เร่งด่วนและสำคัญ เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ หากเสนอขึ้นมาและต้องใช้งบกลางก็ต้องใช้