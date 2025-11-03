ปชป. เปิดตัว คนรุ่นใหม่สงขลา ทายาทเสนเนียม ‘ภู-สิทธิพัฒน์’ ลงสมัคร สส.เขต 4 ชัยชนะลั่น สะท้อนการเปลี่ยนแปลงในพรรค นำคนรุ่นใหม่มาทำงาน

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2568 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายชัยชนะ เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่ภาคใต้ ได้นำนายสิทธิพัฒน์ เสนเนียม หรือ น้องภู วัย 27 ปี เข้าพบ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค เพื่อแสดงความจำนงขอรับการคัดสรรเป็นผู้สมัคร สส.เขต 4 สงขลา

โดยนายสิทธิพัฒน์ เสนเนียม เป็นบุตรชายของ นายวินัย เสนเนียม และเป็นหลานชายของ นายถาวร เสนเนียม อดีตสส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ถือเป็นทายาททางการเมืองในจ.สงขลา ซึ่งนายสิทธิพัฒน์ จบการศึกษามัธยมจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และจบปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินการคลัง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันทำธุรกิจอพาร์ตเมนต์ใน อ.เมือง จ.สงขลา

นายชัยชนะ กล่าวว่า นายสิทธิพัฒน์ เป็นคนหนุ่มไฟแรง ที่เรียนจบด้านเศรษฐศาสตร์และประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของประชาธิปัตย์ จึงเชื่อมั่นว่า นายสิทธิพัฒน์ มีทั้งความรู้ ความสามารถ และความเสียสละ จะสามารถนำพาความรู้ด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ไปแก้ปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระได้

“การเสนอตัวของน้องภู สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของพรรคประชาธิปัตย์ ที่จะมีคนรุ่นใหม่ ที่มีคุณภาพเช่นนี้เข้ามาทำงานอีกหลายคน” นายชัยชนะ กล่าว

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เช็กสาขาที่นี่! 'โลตัส-แม็คโคร' ใช้สิทธิ 'คนละครึ่ง พลัส' ได้แล้ว เข้าร่วมกว่า 10,000 ร้านทั่วประเทศ
2

จากโกรธกลายเป็นน้ำตาร่วง หลังรออาหารจากไรเดอร์หลายชั่วโมง ภาพที่เห็นทำอารมณ์เปลี่ยน
3

เปิดสาเหตุ ธัญญ่า ประกาศลดสถานะ เป๊ก เป็นไปตามที่ทุกคนคิดแต่ครั้งนี้หนัก
4

ราคาทองวันนี้ 3 พ.ย.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงลง เทียบราคาปิดเมื่อวานนี้
5

สู้ครั้งสุดท้ายก่อนตาย อดีต ตร.มือปราบน้ำมันเถื่อน ร้อง สว. ปมเงินรางวัลนำจับ รอความเป็นธรรมมา 26 ปี
6

กรมอุตุฯ เตือน 10 วันล่วงหน้า ฝนถล่มต่อเนื่อง เผย ช่วงไหนฝนตกหนัก
7

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามรถบางชนิดใช้ มอเตอร์เวย์ M81
8

เพื่อนข้างห้องเล่าระทึก ก่อนพบ 2 ศพในคอนโดรามฯ 2 เผยฝ่ายหญิงเปลือยนอนอยู่ข้างเตียง
9

ตชด. จับ กำนันคนดัง พาต่างด้าวข้ามแดน ปะทะคารมเดือด ดาวมึงกับดาวกู ใครใหญ่กว่ากัน
10

อเมริกาก็รอบหนึ่ง! โซเชียลชี้เบาะแส ธัญญ่า บอกใบ้ก่อนลดสถานะ เป๊ก คนเดิมมั้ย?