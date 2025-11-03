สหัสวัส-รักชนก ยันไม่หนักใจ ‘สุชาติ’ ฟ้องหมิ่น ปมประกันสังคมซื้อตึก Skyy9 สูงเกินจริง เผยยื่นทั้ง ป.ป.ช.-ก.ล.ต. ไม่คืบหน้า ทำทุกอย่างแล้ว คนผิดยังไม่ถูกลงโทษ จี้รัฐบาลเร่งตรวจสอบ
วันที่ 3 พ.ย. 2568 ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ภายหลังศาลนัดตรวจหลักฐานคดีหมายเลขดำ อ.740/2568 ที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นโจทก์ฟ้อง น.ส.รักชนก หรือไอซ์ ศรีนอก สส.กทม. และนายสหัสวัส คุ้มคม สส.ชลบุรี พรรคประชาชน (ปชน.) ร่วมกันเป็นจำเลยที่ 1-2 ในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา พร้อมเรียกค่าเสียหาย 50 ล้านบาท
กรณีที่ทั้งสองร่วมกันแถลงข่าวกล่าวหาว่าสมัยที่นายสุชาติดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่สำนักงานประกันสังคมเข้าซื้อตึก Skyy9
โดยการตรวจหลักฐานวันนี้ ทั้ง น.ส.รักชนก และนายสหัสวัส ยังคงให้การปฏิเสธ และศาลได้นัดวันสืบพยานโจทก์ครั้งแรกในวันที่ 17 พ.ย. 2569 และในวันที่ 18-20 พ.ย. จะเป็นการสืบพยานจำเลย ทั้งนี้วันนี้ทั้งคู่ต้องยื่นขอปล่อยชั่วคราวเนื่องจากเข้าสู่กระบวนการของศาลและมาปรากฏตัวต่อศาลครั้งแรกในคดีนี้
ต่อมาเวลา 14.50 น. นายสหัสวัสให้สัมภาษณ์ว่า ในการตรวจหลักฐานวันนี้ทั้งตนและน.ส.รักชนก ยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ตนยืนยันว่าสิ่งที่พวกตนทำเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของสาธารณะในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร ซึ่งมีการทำบัญชีพยานเอกสารรวมถึงพยานบุคคลที่มีทั้งนักวิชาการ ข้าราชการ แต่ตนยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นใครบ้าง
เมื่อถามว่าคดีนี้มีความหนักใจหรือไม่ นายสหัสวัส กล่าวว่า ตนและน.ส.รักชนกไม่หนักใจคดีนี้ เพราะอย่างที่บอกไปสิ่งที่ทำนั้นเป็นการทำเพื่อตรวจสอบฝ่ายบริหารตามหน้าที่ของ สส. และนายสุชาติ ถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะสามารถตรวจสอบได้
ด้าน น.ส.รักชนก กล่าวว่า คดีนี้ตนกับนายสหัสวัสถูกฟ้องในฐานะที่พวกตนไปแถลงข่าวว่าตึก Skyy9 ที่ประกันสังคมลงทุนมูลค่า 7,000 ล้านบาท แต่มูลค่าจริงๆ อยู่ที่ 3,000 ล้านบาท เรื่องนี้จริงๆ มีคณะกรรมการสอบสวนที่ตั้งขึ้นมาโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล และผลก็ออกมาชัดเจนว่าการลงทุนครั้งนี้มีความผิดพลาด ซึ่งการลงทุนจริงๆ จะต้องอยู่ที่ประมาณ 3,800 ล้านบาทเท่านั้น และมีความเร่งรีบผิดปกติ รวมถึงมีการบิดเบือนข้อเท็จจริง
น.ส.รักชนก กล่าวต่อว่า ทั้งตนและนายสหัสวัสก็ได้ยื่นเรื่องไปที่ ป.ป.ช., ก.ล.ต. และนำเรื่องเข้ากรรมาธิการติดตามงบจำนวน 4 ครั้งจนพบข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีการบิดเบือนข้อมูลว่ามีใบ Certification ซึ่งจริงๆ แล้วไม่มี และนำข้อมูลส่วนนี้ไปโก่งราคา เมื่อข้อเท็จจริงมาถึงขนาดนี้ ตนจึงต้องถามกลับไปยังป.ป.ช. และก.ล.ต.ว่าความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว พวกตนทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้แล้ว แต่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นคนผิดถูกลงโทษเลย
น.ส.รักชนก กล่าวอีกว่า เรื่องนี้ถูกตั้งคณะกรรมการในกระทรวงแรงงานอีกครั้งนึง ปรากฏว่าประธานสอบเรื่องนี้ถูกล็อบบี้ให้ลาออกไป 2 คนแล้ว ตอนนี้ยังไม่มีประธานสอบหาคนผิดเลย ตนทำตามหน้าที่ฝ่ายค้านตัวเล็กๆ แล้ว หลังจากนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาล
น.ส.รักชนก กล่าวอีกว่า ตนอยากให้ทุกฝ่ายให้กำลังใจกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าที่นำข้อมูลเหล่านี้มาเปิดเผย ถ้าไม่มีกลุ่มนี้ก็ไม่มีใครทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประกันสังคม และอยากให้ทุกคนจับตาดูเรื่องนี้ ตนยืนยันว่าที่ทำไปทั้งหมดเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนและผู้ประกันตน 24 ล้านคน และผู้ประกันตนที่ได้รับทราบข้อมูลคงจะได้รู้ว่าใครพยายามที่จะรักษาผลประโยชน์ ใครพยายามที่จะยืดเรื่องนี้ออกไป
เมื่อถามว่ามองว่าการฟ้องครั้งนี้เป็นการฟ้องปิดปากเพื่อไม่ให้ดำเนินการต่อหรือไม่ น.ส.รักชนก กล่าวว่า ตนไม่บอกว่ากรณีนี้เป็นการฟ้องปิดปากหรือไม่ สื่อมวลชนและประชาชนรวมถึงผู้ประกันตนน่าจะทราบว่าเป็นอย่างไร
เมื่อถามว่าทางนายสุชาติมีหลักฐานความบริสุทธิ์ที่จะมาต่อสู้ว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง น.ส.รักชนก กล่าวว่า ส่วนนี้ก็ต้องให้นายสุชาตินำเอกสารและความจริงทั้งหมดเข้ามาต่อสู้ ส่วนในอนาคตถ้าเกิดแพ้คดีขึ้นมาค่าเสียหายที่นายสุชาติเรียกนั้นก็ต้องเรียนตามตรงว่าเงินจำนวน 50 ล้านบาทนั้น ตนน่าจะไม่มีมาจ่ายแน่นอน แต่ตนมองว่าในอนาคตหากตนแพ้คดี ผู้ประกันตนก็ทราบแล้วว่ามีบางสิ่งเกิดขึ้นกับเงินในกองทุนประกันสังคม
เมื่อถามว่าการซื้อตึกดังกล่าว มีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองหรือไม่ นายสหัสวัส กล่าวว่า อย่างที่พวกตนได้แถลงไปที่หน้าตึก Skyy9 ก็มีความชัดเจนในระดับหนึ่ง และตนคิดว่าการที่มาขึ้นศาลในรอบนี้เมื่อศาลเรียกพยานเอกสาร และพยานหลักฐานต่างๆ เข้ามานั้นจะมีอะไรชัดเจนมากขึ้นแน่นอน
นายสหัสวัส กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ประธานการตรวจสอบของกระทรวงแรงงานได้ลาออกไป 2 คน จึงอยากฝากไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่อย่าง น.ส.ตรีนุช เทียนทอง ว่าเมื่อไหร่จะตั้งประธานกรรมการคนใหม่เพื่อมาตรวจสอบเรื่องตึก Skyy9 สักที ถ้าสามารถดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร็วก็จะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก