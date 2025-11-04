จับตา! คมนาคม ชงครม.ขอกู้เงิน 1.8 หมื่นล้านบาท ของรฟท. กรณีรายได้ไม่พอใช้จ่าย ด้าน ยธ. เสนอสนธิสัญญาอาเซียน ส่งผู้ร้ายข้ามแดน

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมในเวลา 09.30 น. มีวาระการประชุมที่คาดว่าจะเสนอ ให้ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบ อาทิ

กระทรวงคมนาคม ขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน (กรณีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับรายจ่าย) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 วงเงิน 18,000 ล้านบาท

กระทรวงยุติธรรม เสนอขออนุมัติลงนามร่างสนธิสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน และการดำเนินการให้สนธิสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีผลใช้บังคับ

ระทรวงพาณิชย์ เสนอการแก้ไขความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทย และราชอาณาจักรภูฏาน และขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความร่วมมือ (MOC) ด้านการค้าข้าว ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นต้น

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ปุ๊กกี้ น้องสาว เป๊ก โพสต์ภาพแคปชั่นสื่อความหมายพร้อมแท็กถึง ธัญญ่า พี่สะใภ้
2

สัญญาณเงียบ ใครเคย "คันทั้งตัว" แต่ไม่เจอผื่น มีบางสิ่งเริ่มทำงานผิดปกติ
3

ไทยเผชิญ ลานีญา เข้าฤดูหนาวแต่ฝนถล่มหนัก ดร.ธรณ์ คาดใกล้ปีใหม่สถานการณ์ดีขึ้น
4

กรมอุตุฯ เตือน 10 วันล่วงหน้า ฝนถล่มต่อเนื่อง เผย ช่วงไหนฝนตกหนัก
5

ราคาทองวันนี้ 4 พ.ย.68 เปิดตลาดประกาศครั้งแรก ร่วงลงแล้ว อย่าลังเล
6

พ่อนีโน่ ยินดีกับลูกสาววันสำคัญ นางเอกสาว มิลค์ สุรีมาศ วิวาห์อลังการเจ้าบ่าวออร์แกไนซ์
7

ยกพวกซัดกันกลาง 'ถนนนิมมานฯ' หลังแย่งกันจีบสาว นักศึกษา ม.ดัง ถูกแทงสาหัส
8

สู้ครั้งสุดท้ายก่อนตาย อดีต ตร.มือปราบน้ำมันเถื่อน ร้อง สว. ปมเงินรางวัลนำจับ รอความเป็นธรรมมา 26 ปี
9

อุตุฯ พยากรณ์ 10 วันล่วงหน้า ฝนหนักอีกวัน ก่อนเย็น เผยเส้นทาง พายุ“คัลแมกี”
10

หมอบอย เปิดชะตา 5 อันดับราศีดวงดี มาแรง แซงโค้งสุดท้ายเดือนพ.ย.68