จับตา! คมนาคม ชงครม.ขอกู้เงิน 1.8 หมื่นล้านบาท ของรฟท. กรณีรายได้ไม่พอใช้จ่าย ด้าน ยธ. เสนอสนธิสัญญาอาเซียน ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมในเวลา 09.30 น. มีวาระการประชุมที่คาดว่าจะเสนอ ให้ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบ อาทิ
กระทรวงคมนาคม ขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน (กรณีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับรายจ่าย) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 วงเงิน 18,000 ล้านบาท
กระทรวงยุติธรรม เสนอขออนุมัติลงนามร่างสนธิสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน และการดำเนินการให้สนธิสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีผลใช้บังคับ
ระทรวงพาณิชย์ เสนอการแก้ไขความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทย และราชอาณาจักรภูฏาน และขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความร่วมมือ (MOC) ด้านการค้าข้าว ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นต้น