นายกฯ ประชาสัมพันธ์ลอยกระทง’68 อารมณ์ดีหยอก ถามเด็กๆรู้จัก ‘ยายแหม่ม-ลุงนัส-พี่หนู’ไหม หัวเราะลั่นเด็กไม่รู้จัก บอกให้ไปเปิดกูเกิ้ลพิมพ์ชื่อธรรมนัส
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 4 พ.ย.2568 ที่โถงกลางตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนรมว.วัฒนธรรม นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย
เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์การจัดงานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2568 ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทง ไท ไทย คารวาลัย พระแม่ของแผ่นดิน”
โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรมว.เกษตรและสหกรณ์ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศึกษาธิการ นางศศิธร กิตติธรกุล รมช.มหาดไทย เข้าร่วมด้วย
ทั้งนี้ ภายหลังเยี่ยมชมการจัดกิจกรรม นายกฯ ได้ถ่ายภาพร่วมกับรัฐมนตรีและเด็กๆ ระหว่างถ่ายภาพนายกฯ ได้ถามเด็กๆว่า รู้จักคุณยายไหม พร้อมชี้ไปที่นางนฤมล ซึ่งเด็กๆ ส่ายหน้าไม่รู้จัก จากนั้น นายกฯได้ถามว่า “แล้วรู้จักพี่ไหม” พร้อมชี้ที่ตัวเอง ซึ่งเด็กๆส่ายหน้าไม่รู้จัก ทำให้นายกฯ กล่าวอย่างอารมณ์ดีว่า “ไม่รู้จักพี่หรอ”
นายกฯถามเด็กๆอีกว่า แล้วรู้จักลุงนัสไหม (ร.อ.ธรรมนัส) เด็กๆก็ส่ายหน้าไม่รู้จักเช่นกัน ทำให้ทั้งนายกฯ ร.อ.ธรรมนัส นางนฤมล ต่างพากันหัวเราะอย่างอารมณ์ดี
นายกฯ กล่าวหยอกกับเด็กๆว่า ให้ไปเปิด Google พิมพ์ว่าธรรมนัส พรหมเผ่า จากนั้นได้อวยพรขอให้เด็กๆเรียนเก่งๆ
ต่อจากนั้น นางวรรณปรียา โลหะวัฒนกุล รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนที่ 4 นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เข้าพบนายกฯ เพื่อประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา เนื่องในโอกาสงานวันคนพิการ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2568 “พระบารมีปกเกล้า เหล่าคนพิการ”