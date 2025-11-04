บิ๊กเล็ก ยันเอา‘ปราสาทตาควาย’คืนแน่ ขอเก็บกู้ทุ่นระเบิดให้เสร็จก่อน ไม่ได้คืน เรื่องอื่นก็ไม่ต้องคุย ไม่เปิดด่าน วอนคนไทยเข้าใจต้องแก้ทีละเรื่อง
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 4 พ.ย.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นปราสาทตาควายว่า ปราสาทตาควายยังเป็นของไทยอยู่ เรามีมาตรการ หากยังไม่สามารถเคลียร์เรื่องปราสาทตาควายได้ ก็จะยังไม่คุยเรื่องอื่นอย่างการเปิดด่านต่อไป และได้พูดกับกัมพูชาไปแล้วว่า ปราสาทตาควาย มีประเด็นผิดอนุสัญญาเจนีวา เรื่องการใช้โบราณสถาณเป็นที่มั่นกำลังทหารและวางรอบปราสาทตาควาย ผิดอนุสัญญาออตตาวา ฉะนั้นเราไม่ยอมรับว่าเขายึดได้
เมื่อถามว่าประเด็นปราสาทตาควายนี้ แยกกับเงื่อนไข 4 ข้อของ ข้อตกลงสันติภาพ ใช่หรือไม่ พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า รวมอยู่ใน 4 ข้อแล้ว
เมื่อถามว่าหากกัมพูชาถอนกำลังออกจากปราสาทตาควาย การเจรจาเปิดด่านก็อาจเกิดขึ้นได้ใช่หรือไม่ พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า ก็ยังไม่หมด ยังมีอีกหลายเรื่อง ต้องเคลียร์หมดทุกเรื่อง กลับไปสู่สภาพปกติก่อน
เมื่อถามย้ำว่าจะรวมถึงพื้นที่อื่นๆด้วยหรือไม่ พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า เดี๋ยวต้องไปคุย แต่เรื่องปราสาทตาควาย ตนยืนยันว่าไม่จบแน่นอน
เมื่อถามว่าจะนำเรื่องนี้ร้องเรียนองค์กรระหว่างประเทศไหนหรือไม่ พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า แน่นอน อะไรที่เป็นเขตอธิปไตยของไทยเราต้องเอาคืนให้หมด
ส่วนที่มีกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์และประชาชน รวมตัวกันเพื่อทวงคืนปราสาทตาควาย ในพื้นที่อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ กลัวว่าสถานการณ์จะบานปลายหรือไม่ พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า ก็ขอความเห็นใจเพราะในการดำเนินการ ปัญหามันเยอะไปหมด เนื่องจากปัญหาสั่งสมมานานแล้ว ปัญหาไม่ได้เพิ่งเกิดปีนี้ รัฐบาลหรือกองทัพเองก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเรื่อง
ฉะนั้น ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นกองทัพ เชื่อมั่นรัฐบาลว่าเรายึดมั่นในอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ แต่การแก้ปัญหามันต้องค่อยๆทำไป รับรองไม่ใจเย็นแน่นอน
เมื่อถามว่าอยากฝากอะไรถึงกลุ่มคนที่เรียกร้องอยู่หรือไม่ พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า ไม่เป็นไร ตนเข้าใจ เขาก็รักชาติ เห็นแก่ผลประโยชน์ของชาติ ยึดมั่นในอธิปไตยเหมือนกับเรา แค่อยากทำความเข้าใจว่าขอให้เปิดโอกาสให้รัฐบาลทำตามขั้นตอนไป
ต่อข้อถามว่าหากกลุ่มผู้เรียกร้อง มีการลงพื้นที่อันตราย จะมีมาตรการจัดการอย่างไร พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า ขอความร่วมมือ และดูแล ไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ที่อาจมีกับระเบิด หรือพื้นที่อันตราย กองทัพก็จะดูแล ตนได้บอกกองทัพแล้วว่า ต้องไม่มีสถานการณ์ที่ประชาชนเข้าไปในพื้นที่และประสบอันตราย
เมื่อถามว่าขณะนี้ชาวบ้านในพื่นที่เข้าใจว่าไทยเสียปราสาทตาควาย และไม่พอใจ จะทำความเข้าใจอย่างไรให้ประชาชน พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า ก็ยืนยัน เราจะไม่ยอม และไม่จบแน่นอน หากไม่ได้ปราสาทตาควายคืน
เมื่อถามว่าจะต้องทำความเข้าใจให้ประชาขนหรือไม่ เนื่องจากเมื่อวาน (3 พ.ย.) ในการแถลงข่าว โฆษกรัฐบาล ก็ระบุว่าเสียไปแล้วตั้งแต่คืนวันที่ 28 ก.ค. พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า คำว่าเสีย เหมือนอย่างภูมะเขือที่เรายึดได้และทำถูกต้องทุกอย่าง แต่อย่างปราสาทตาควายเขายึดได้โดยผิดอนุสัญญา ฉะนั้น ต้องต่อสู้ด้านกฏหมายกันไป
ต้องขอความร่วมมือ ขอความเห็นใจ ขอทำความเข้าใจว่า ขอทำให้จบทีละเรื่อง เพราะปัจจุบันปัญหาเกิดแทบทุกจุด เราก็ค่อยๆ คลี่คลายไปทีละเรื่อง ตอนนี้เราจะเคลียร์อาวุธหนักให้เขาเอาออกไปก่อน เพราะหากมีการปะทะ เราไม่อยากให้ประชาชนเดือดร้อน และการเก็บกู้ทุ่นระเบิด เพราะเราไม่อยากให้เกิดการสูญเสียอีก และในพื้นที่บ้านหนองจาน บ้านหนองหญ้าแก้ว เราก็มุ่งมั่นเอาที่ดินของคนไทยคืนมาให้ได้ แต่ก็ทำตามขั้นตอน
ขอเรียนว่าขณะนี้ขั้นตอนแรก คือการเคลียร์ทุ่นระเบิดออกก่อน ไม่เช่นนั้น ฝ่ายอื่นจะเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่ได้ ภายในวันที่ 17 พ.ย.นี้เราจะเคลียร์เรื่องทุ่นระเบิด จากนั้นประมาณ 1 เดือนเราจะสำรวจเรื่องหมุดชั่วคราว ซึ่งตอนประชุม GBC ตนได้คุยกับกัมพูชาว่า ในส่วนที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ก็อาจจะรอดำเนินการต่อไป
แต่เมื่อในส่วนที่เลยจากเขาอ้างมา เขาต้องออก ในชั้นนี้ก็มีเหตุผล ไม่ใช่ว่าเรายอมรับว่าตรงนั้นเป็นเส้นกันเขตแดน เป็นเพียงการแก้ปัญหาขั้นที่หนึ่ง ที่จะต้องมีขั้นต่อไป การสร้างรั้วที่ตอนแรกทางกัมพูชาไม่ยอม เรายืนยันว่านี่เป็นเขตอธิปไตยของไทย ต้องสร้างได้ ก็คุยกัน 2-3 ครั้ง จนเขายอม
เรามีหลายปัญหาที่ต้องค่อยๆแก้กันไปตลอดแนว หากจะแก้ทุกเรื่องพร้อมกัน อาจจะไม่สำเร็จ ต้องขอความเห็นใจว่าปัญหามันเกิดมานานแล้ว ยืนยันว่ากองทัพและตนมุ่งมั่นเต็มที่ ขอให้สบายใจได้ว่าการเปิดด่านไม่มีแน่นอน หากใครจะเปิดด่านก็ไม่ต้องมาคุยกับตน ตนไม่คุยเรื่องเปิดด่านแล้วชีวิตนี้