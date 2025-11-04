อนุทิน พร้อมแจง ป.ป.ช. ปมรับไต่สวน ‘ครม.เศรษฐา’ โยกงบ 3.5 หมื่นล้าน แจกเงินหมื่น บอกส่วนตัวเจตนาสุจริต ชี้เรื่องใดเข้าครม. ต้องถูกกฎหมาย ผ่านการกลั่นกรองแล้ว
เมื่อเวลา 12.57 น. วันที่ 4 พ.ย.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมพร้อมสู้คดี กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สั่งไต่สวน นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในขณะนั้น กรณีแปรญัตติตัดทอนงบประมาณ 3.5 หมื่นล้าน ทำโครงการเติมเงิน 1 หมื่นบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตว่าก็ต้องชี้แจง
ตอนนี้ยังไม่เห็นข้อมูลอะไร ซึ่งต้องชี้แจงเจตนา ส่วนตัวมีเจตนารมณ์ที่สุจริตอยู่แล้ว ซึ่งต้องชี้แจงไป และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของการพิจารณาของ ป.ป.ช. ไปก้าวก่ายไม่ได้
ส่วนในการประชุมครั้งนั้น ได้มีการเสนอความเห็นใดเป็นส่วนตัวหรือไม่ เกี่ยวกับการแปรงบฯ นายอนุทิน กล่าวว่า ในที่ประชุมครม. หากเป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดกฎหมาย ผิดรัฐธรรมนูญ หรือเป็นเรื่องที่เสียหายต่อประเทศชาติ ส่วนใหญ่เราก็ต้องเห็นด้วย
ผู้สื่อข่าวถามว่าครม.ชุดดังกล่าว ทำทุกอย่างตามขั้นตอนกฎหมายใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องที่จะเข้าครม.ก็ต้องทำตามกฎหมาย ผ่านการกลั่นกรองของเลขาธิการครม. หรือ หากใครมีอะไรก็ถามคณะกรรมการกฤษฎีกา เราต้องเชื่อหน่วยงาน และเราก็เป็นองคาพยพของเราอยู่