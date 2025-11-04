อนุทิน พร้อมแจง ป.ป.ช. ปมรับไต่สวน ‘ครม.เศรษฐา’ โยกงบ 3.5 หมื่นล้าน แจกเงินหมื่น บอกส่วนตัวเจตนาสุจริต ชี้เรื่องใดเข้าครม. ต้องถูกกฎหมาย ผ่านการกลั่นกรองแล้ว

เมื่อเวลา 12.57 น. วันที่ 4 พ.ย.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมพร้อมสู้คดี กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สั่งไต่สวน นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในขณะนั้น กรณีแปรญัตติตัดทอนงบประมาณ 3.5 หมื่นล้าน ทำโครงการเติมเงิน 1 หมื่นบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตว่าก็ต้องชี้แจง

ตอนนี้ยังไม่เห็นข้อมูลอะไร ซึ่งต้องชี้แจงเจตนา ส่วนตัวมีเจตนารมณ์ที่สุจริตอยู่แล้ว ซึ่งต้องชี้แจงไป และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของการพิจารณาของ ป.ป.ช. ไปก้าวก่ายไม่ได้

ส่วนในการประชุมครั้งนั้น ได้มีการเสนอความเห็นใดเป็นส่วนตัวหรือไม่ เกี่ยวกับการแปรงบฯ นายอนุทิน กล่าวว่า ในที่ประชุมครม. หากเป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดกฎหมาย ผิดรัฐธรรมนูญ หรือเป็นเรื่องที่เสียหายต่อประเทศชาติ ส่วนใหญ่เราก็ต้องเห็นด้วย

ผู้สื่อข่าวถามว่าครม.ชุดดังกล่าว ทำทุกอย่างตามขั้นตอนกฎหมายใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องที่จะเข้าครม.ก็ต้องทำตามกฎหมาย ผ่านการกลั่นกรองของเลขาธิการครม. หรือ หากใครมีอะไรก็ถามคณะกรรมการกฤษฎีกา เราต้องเชื่อหน่วยงาน และเราก็เป็นองคาพยพของเราอยู่

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ปุ๊กกี้ น้องสาว เป๊ก โพสต์ภาพแคปชั่นสื่อความหมายพร้อมแท็กถึง ธัญญ่า พี่สะใภ้
2

สัญญาณเงียบ ใครเคย "คันทั้งตัว" แต่ไม่เจอผื่น มีบางสิ่งเริ่มทำงานผิดปกติ
3

ไทยเผชิญ ลานีญา เข้าฤดูหนาวแต่ฝนถล่มหนัก ดร.ธรณ์ คาดใกล้ปีใหม่สถานการณ์ดีขึ้น
4

กรมอุตุฯ เตือน 10 วันล่วงหน้า ฝนถล่มต่อเนื่อง เผย ช่วงไหนฝนตกหนัก
5

น้องลียา ลูกสาว เป๊ก-ธัญญ่า รีโพสต์แคปชั่นเด็ดโดนใจมาก คอมเมนต์สนั่นน้องโตแล้วจริงๆ
6

ราคาทองวันนี้ 4 พ.ย.68 เปิดตลาดประกาศครั้งแรก ร่วงลงแล้ว อย่าลังเล
7

พ่อนีโน่ ยินดีกับลูกสาววันสำคัญ นางเอกสาว มิลค์ สุรีมาศ วิวาห์อลังการเจ้าบ่าวออร์แกไนซ์
8

สู้ครั้งสุดท้ายก่อนตาย อดีต ตร.มือปราบน้ำมันเถื่อน ร้อง สว. ปมเงินรางวัลนำจับ รอความเป็นธรรมมา 26 ปี
9

อัปเดตเส้นทางพายุ คัลแมกี เตรียมตัวรับมือ เช็กเลย 4 จังหวัด ภาคอีสาน จ่อโดนฝนถล่ม
10

ยกพวกซัดกันกลาง 'ถนนนิมมานฯ' หลังแย่งกันจีบสาว นักศึกษา ม.ดัง ถูกแทงสาหัส