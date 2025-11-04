สงขลา “สุรินทร์” สส.ปชป. ผูกขาดมา 6 สมัย “ปิดปากเงียบ” จะอยู่หรือย้ายพรรค แทงกั๊ก เดินหน้าช่วยเหลือสังคม ย้ำ ไม่ทอดทิ้งประชาชน
4 พ.ย. 68 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จ.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายก อบจ.สงขลา และนายวินัย ขวัญปาน นายกสมาคมผู้พิการ จ.สงขลา ลงพื้นที่อำเภอจะนะ เพื่อมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ และให้กำลังใจครอบครัวนางเจะเย๊าะ โสะสาหมาน ชาวบ้านหมู่ 7 ตำบลบ้านนา
พล.ต.ต.สุรินทร์ ได้มอบรถเข็นสำหรับผู้พิการทางเท้า เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันแก่ผู้ที่มีความจำเป็น พร้อมทั้งพูดคุยสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว และรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่บ้านเส็ง และญาติของผู้ได้รับมอบ ที่ร่วมให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในระหว่างการลงพื้นที่ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและซาบซึ้งใจจากน้ำใจของผู้แทนราษฎรที่ลงมาดูแลถึงหน้าบ้าน
พล.ต.ต.สุรินทร์ กล่าวว่า ยืนยันไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือทุกครอบครัวที่ประสบปัญหา ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ เพื่อให้ประชาชนในเขต 8 สงขลา ได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองในพื้นที่ เขต 8 จ.สงขลา ซึ่งมี พล.ต.ต.สุรินทร์ สส.พรรค ประชาธิปัตย์ ผูกขาดมา 6 สมัย ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่า จะย้ายพ้นพรรคปชป. หรือจะยังอยู่พรรคปชป. ในขณะที่พรรคภูมิใจไทย เปิดตัว ว่าที่ผู้สมัคร สส. ซึ่งเป็นนักธุรกิจไก่อบโอ่งหนุ่มแล้ว โดยยังมีอีกหนึ่งพรรคการเมือง ที่ยังเหลือให้เลือกอีกหนึ่งคือ พรรคกล้าธรรม