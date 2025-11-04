ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ สภาผู้แทนราษฎร เลื่อน ‘สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์’ สส.ปาร์ตี้ลิสต์ ที่ 43 ขึ้นเป็นสส.แทน พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ ที่ถึงแก่อนิจกรรม

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมา เลื่อนชื่อนายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ บัญชีรายชื่อลำดับที่ 43 ของพรรคเพื่อไทย ขึ้นมาเป็น สส.แทน พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ ที่ถึงแก่อนิจกรรม

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566 ซึ่งประกาศให้พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 1 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น

บัดนี้ พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของพลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย คือนายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างลง

