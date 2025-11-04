ตรีนุช เล็งนำเข้าแรงงาน ศรีลังกา ทดแทนแรงงานเขมร หลังขาดแคลน เนื่องจากเหตุความไม่สงบชายแดน พร้อมต่ออายุแรงงานที่อยู่ในไทย
วันที่ 4 พ.ย. 2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงแรงงาน ได้เปิดให้แรงงานมาลงทะเบียน โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวเพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดหายไป ที่เกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้อยู่ที่กระทรวงมหาดไทย ที่จะพิจารณาในเรื่องของความเปราะบางระหว่างประเทศของบางกลุ่มอยู่ คิดว่าเร็วๆ นี้น่าจะเรียบร้อย
ทั้งนี้ในหลักการได้มีการพูดคุยกันแล้วทั้งในเรื่องของการต่ออายุ สำหรับแรงงานที่อยู่ในเมืองไทย ที่อาจจะบัตรหมดอายุ ก็กำลังดำเนินการอยู่
ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้เล็งแรงงานจากประเทศใดเพื่อที่จะมาทดแทนแรงงานกัมพูชา น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ขณะนี้ที่กำลังดูไว้ก็คือแรงงานจากประเทศศรีลังกา นอกจากนี้ก็กำลังพิจารณาอีกหลายที่ ซึ่งก็จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด