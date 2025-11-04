ครม. ตั้ง ธนดล อดีตที่ปรึกษา ธรรมนัส เป็นข้าราชการการเมือง ประจำสำนักนายกฯ ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย.2568 เป็นต้นไป
เมื่อวันที่ 4 พ.ย.68 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า
ครม.มีมติอนุมัติ ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้ง นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย.2568 เป็นต้นไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนายธนดล เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ รมว.เกษตรและสหกรณ์ สมัยที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ดำรงตำแหน่ง รมว.เกษตรและสหกรณ์