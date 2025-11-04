ครม. ตั้ง ‘รัชดา ธนาดิเรก’ อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี ‘ภราดร’ ยอมรับย้ายมาทำงานกับภูมิใจไทยแล้ว

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 4 พ.ย.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้ง น.ส.รัชดา ธนาดิเรก เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรี ลงนามในประกาศแต่งตั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ น.ส.รัชดา ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายภราดร ปริศนานันทกุล

น.ส.รัชดาเคยเป็นอดีตที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และอดีตกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ อดีตสส.กรุงเทพมหานคร

โดยน.ส.รัชดา ยืนยันแล้วว่า ได้ย้ายมาทำงานการเมืองกับพรรคภูมิใจไทย

