‘ไอซ์’ โต้เดือด ‘ทูตรัศม์’ ปมภาพคนเกาะชูชีพ ‘ลิซ่า’ ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ เป็นภาระ ชี้น้องว่ายน้ำไม่เป็น ซัดนั่งตัวแห้งอยู่กทม. จับผิดคนลงพื้นที่ช่วย แทนที่จะด่ารัฐบาล ด้าน สจ.อู๊ด ประธานกู้ภัยนคร ยัน ลิซ่า ร่วมทีมกู้ภัยช่วยคนได้เป็นร้อยจริง
ภายหลัง นายรัศม์ ชาลีจันทร์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โพสต์เฟซบุ๊กถึง น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ หรือลิซ่า สส.บัญชีรายชื่อ และรองโฆษกพรรคประชาชน ที่ลงพื้นที่เข้าไปช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ จ.สงขลา และมีภาพคนเกาะเสื้อชูชีพอยู่ด้านหลัง โดยบอกว่า เอาตัวเองไม่รอด ต้องมีคนอื่นคอยช่วยพยุง ชี้เป็นภาระให้ทีมกู้ภัย ไปถ่ายรูปทำคอนเทนต์หรือไปช่วยคน
วันที่ 28 พ.ย. 2568 น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือไอซ์ สส.กทม. พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงว่า รูปที่ลิซ่าให้น้องผู้หญิงเกาะเสื้อชูชีพออกมา ลิซ่าเคยออกมาบอกแล้วว่าบางช่วงน้องเค้ายืนไม่ถึง ว่ายน้ำไม่เป็นด้วย ถึงต้องให้เกาะชูชีพออกมา ไม่ได้เป็นภาระใคร
เพราะอาทิตย์นึงมานี้ ช่วยคนออกมาเป็นร้อย ส่งอาหารไปเป็นพันเป็นหมื่นกล่อง แต่มันมีคนเห็นแล้วจะกรี๊ดดดดดดดดด แทนที่จะด่ารัฐบาล วิจารณ์การบริหารจัดการที่ห่วยแตก ไม่ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา ประเมินผิดพลาดครั้งมโหฬาร ทำให้ประชาชนต้องเสียชีวิตนับร้อย หมดตัวกันเป็นแสนๆ ครอบครัว แต่กลับมาด่าลิซ่า
ผู้หญิงตัวเล็กๆ คนนึงที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมมาเป็นอาทิตย์ ชนิดที่ตัวแทบไม่ได้แห้ง เช้าจรดค่ำ เพราะตั้งใจอยากช่วยคนที่บ้านเกิดตัวเองให้ได้มากที่สุด ทำอย่างสุดความสามารถที่จะทำได้แล้ว กับคนที่นั่งตัวแห้งพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ที่กรุงเทพ
ว่างๆ ก็มานั่งจับผิดหาข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ มาวิจารณ์ เห็นลิซ่าออกข่าวเยอะๆ แล้วอยากกรี๊ด กรี๊ดเลยสิคะ ทูตนอกแถวสมชื่อจริงๆ เพราะความคิดความอ่านสภาพนี้ คงไม่ได้อยู่ในสาระบบไหนหรอก
ก่อนหน้านี้ นายปิยะศักดิ์ เพชรสุวรรณพร หรือ “สจ.อู๊ด” รองประธานกู้ภัยนคร ได้โพสต์ถึงการลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมของ สส.ลิซ่า ระบุว่า สจ.อู๊ด..ขอแถลงการณ์ เกี่ยวกับการที่ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดต่อสส.ลิซ่า ว่า ลงข้อความไม่เป็นความจริง กรณีช่วยคนได้ 100 กว่าชีวิต โดยใช้ข้อมูลที่ทางผมลงไป มีเพียง 30 กว่าชีวิตนั้น เอาไปแย้งนั้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วน
ผมขอชี้แจ้งตามข้อเท็จจริง ดังนี้คือ การทำงานช่วยเหลือผู้คนออกมาจากที่พักอาศัย ทางกู้ภัยนคร ได้แบ่งทีมออกเป็น 3 ชุด แต่ละชุด มีทีมเรือ 1 ลำ
ตามที่ผมลงข้อมูลไป เพียง 30 กว่าชีวิตนั้น เป็นเพียงข้อมูลรายงานมาเบื้องต้น แค่เพียง 1 ทีม เท่านั้น เป็นรายงานที่แจ้งมาให้ทราบในไลน์กลุ่ม เพื่อบอกเล่าให้ฟังกันเอง
ส่วนอีก 2 ทีมนั้น ไม่ได้แจ้งยอดมาให้ทราบ ซึ่งทางผมก็ไม่ได้เน้น..ที่จะทราบยอดการช่วยเหลือ เนื่องจากเป็นเวลาเร่งด่วน ในการช่วยเหลือชีวิตผู้คน การเก็บหลักฐาน ภาพถ่าย จึงมีเพียงเล็กน้อย
ผมจึงลงข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบก่อน แต่วันต่อมาเมื่อมีการได้นั่งพูดคุยกันเล่นๆ กับทีมกู้ภัย อีก 2 ชุด จึงได้ทราบว่า ก็ได้ช่วยคนออกมา ชุดละ 30-40 กว่าคนเช่นกัน
การที่ท่าน สส.ลิซ่า ไปบอกว่า ได้ช่วยเหลือชาวบ้านออกมา 100 กว่าคนนั้น “จึงเป็นความจริง” การที่ผมต้องออกมาแถลงการณ์นี้ เพราะ “ไม่ต้องการ ให้คนที่มาทำความดี ช่วยชีวิตผู้คน ต้องถูกใส่ร้าย ป้ายสี ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดใจ เป็นยิ่งนัก” สจ.อู๊ด รองประธานกู้ภัยนคร