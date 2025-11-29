สถานทูตจีน ขอไทยช่วยรักษาเต็มที่ ชายชาวจีน เหยียบทุ่นระเบิด ขาขาด พื้นที่บ้านหนองจาน ชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมติดตามประสานงานอย่างใกล้ชิด

วันที่ 29 พ.ย. 2568 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงเหตุชายชาวจีน เหยียบทุ่นระเบิด เจ็บสาหัสขาขาด บริเวณบ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ระบุว่า เหตุการณ์ชาวจีนได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิด บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ได้เกิดเหตุการณ์ชาวจีนรายหนึ่งเหยียบทุ่นระเบิดในบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชาและได้รับบาดเจ็บ ภายหลังเกิดเหตุ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้รีบติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทยโดยด่วน เพื่อประสานให้ฝ่ายไทยให้การช่วยเหลือรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่

ขณะนี้ชาวจีนที่ได้รับการบาดเจ็บรายดังกล่าวมีอาการทรงตัว สถานเอกอัครราชทูตจีนจะยังคงติดตามประสานงานอย่างใกล้ชิดกับโรงพยาบาลที่ให้การรักษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย และให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่ชาวจีนรายนี้ต่อไป

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