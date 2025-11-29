ฉก.ราชมนู จับ 44 ต่างชาติ หนีเข้าไทย จากเขตเศรษฐกิจพิเศษจีน ไท่ฉาง ฝั่งเมียนมา มีทั้งจีน เอธิโอเปีย ไนจีเรีย มาเลเซีย

วันที่ 29 พ.ย. 2568 หน่วยเฉพาะกิจราชมนู (ฉก.ราชมนู) โดย กองร้อยทหารราบที่ 423 (ร้อย.ร.423) ได้จัดกำลังพล 1 ชุดปฏิบัติการ ออกการลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณ บ้านห้วยหมี ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ระหว่างเฝ้าตรวจอยู่นั้น ได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 44 ราย

จากการตรวจสอบบุคคลต่างด้าวดังกล่าวมี 4 สัญชาติ ประกอบด้วย
1.สัญชาติจีน จำนวน 41 คน(ชาย 40 คน, หญิง 1 คน)
2.สัญชาติเอธิโอเปีย จำนวน 1 คน (ชาย)
3.สัญชาติไนจีเรีย จำนวน 1 คน (ชาย)
4.สัญชาติมาเลเซีย จำนวน 1 คน (ชาย)

สอบถามเบื้องต้นทราบว่ามาทั้งหมดมาจากเมืองเศรษฐกิจพิเศษจีน ไท่ฉาง ด้านตรงข้าม บ้านห้วยแล้ง ต.ช่องแคบ อ.พบพระ ประเทศเมียนมา ทางหน่วยจึงได้นำบุคคลชาวต่างชาติดังกล่าวส่ง ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอำเภอแม่สอด จ.ตาก เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ยังคงเพิ่มมาตรการในการสกัดกัน และเฝ้าตรวจการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายต่อไป

 

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