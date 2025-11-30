“วันนอร์”แนะรัฐนำแนวคิด “ยะลาโมเดล” ปรับใช้ในพื้นที่น้ำท่วม เตรียมปรับปรุงข้อมูลไว้ รองรับสถานการณ์ปีหน้า เผย จ.อุดรฯ ก็นำไปใช้ ทำให้น้ำท่วมไม่มาก
เมื่อวันที่ 30 พ.ย. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงความเสียหายที่เกิดจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จ.ยะลา ในปีนี้ว่า ผลกระทบเกิดขึ้นบ้าง แต่ถือว่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งมาจากการเตรียมความพร้อมของหลายภาคส่วนตามแนวคิด “ยะลาโมเดล” ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา
นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวอีกว่า ปีนี้ จ.ยะลา มีการแจ้งเตือนประชาชนตลอดเวลา ในลักษณะการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ประชาชนจึงมีความตื่นตัวตลอดเวลา ขณะเดียวกันจังหวัดยะลาก็มีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงที่มีความพร้อม จัดเตรียมอาหารไว้รองรัล ประชาชนในพื้นที่จึงรู้สึกสบายใจในการอพยพออกจากที่พักอาศัย
“การสำรวจก่อนที่จะมีเหตุการณ์ ถือว่ามีความจำเป็น ซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยใช้แนวคิดเชิงป้องกันก่อนเกิดปัญหาที่ จ.อุดรธานี ซึ่งปัจจุบัน จ.อุดรธานี ก็เกิดความเสียหายน้อยจากปัญหาอุทกภัย อย่างไรก็ตามหลังจากนี้รัฐบาลควรเตรียมการและสำรวจจังหวัดที่เกิดอุทกภัยบ่อย อาทิ จ.พระนครศรีอยุธยา , อ่างทอง อาจนำแนวคิด “ยะลาโมเดล” ไปปรับใช้ก็ได้ เพราะหากทำได้ความเสียหายอาจเกิดเพียงครึ่งเดียวจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน”นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าว
ประธานรัฐสภา กล่าวด้วยว่า การสำรวจความเสียหายหลังน้ำลดเป็นสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ ไม่ควรปล่อยนานเกิน 1 เดือน เพราะหากนานคนก็จะลืม ข้อมูลต่างๆ จะหาย เรื่องนี้เป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ ตนเตรียมที่จะลงพื้นที่ จ.ยะลา อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบว่าแนวคิด “ยะลาโมเดล” ที่นำมาใช้ในปีนี้ว่ามีอะไรต้องปรับปรุงอีกหรือไม่ เพื่อเตรียมข้อมูลไว้รองรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปี 2569