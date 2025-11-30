รมว.สุชาติ เผยผลปฏิบัติการ “ทส. หนึ่งเดียว” รวมพลัง Big Cleaning คืนความสุขคนสงขลา วันแรก เก็บขยะกว่า 300 ตัน เดินหน้าต่อเนื่องจนกว่าจะคืนพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชน
นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการ ทส. รายงานความคืบหน้าภารกิจให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดสงขลา ภายใต้ปฏิบัติการ “Big Cleaning คืนความสุข คนสงขลา” ตามแนวคิด “ทส. หนึ่งเดียว” ที่มุ่งบูรณาการทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมกันเร่งฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อคืนความปลอดภัยให้ประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุด
ภารกิจครั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมควบคุมมลพิษ ระดมกำลังเข้าพื้นที่อย่างเต็มที่
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ นายวีระ ขุนไชยรักษ์ รองอธิบดีฯ ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ร่วมประสานงานกับมณฑลทหารบกที่ 42 และจังหวัดสงขลา พร้อมเป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มภารกิจฟื้นฟู โดยมุ่งทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบหนัก รวมพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณ 28,800 ตารางเมตร (18 ไร่) โดยเฉพาะบริเวณวัดหงส์ประดิษฐาราม (วัดคอหงส์) และโรงเรียนเทศบาล 3 โสภณพิทยาคุณนุสรณ์
ผลการปฏิบัติงานวันแรก เจ้าหน้าที่สามารถเก็บขยะ เศษวัสดุ โคลนตม และสิ่งปฏิกูลได้มากกว่า 300 ตัน พร้อมล้างทำความสะอาดพื้นที่อาคาร ทางเดิน และพื้นผิวถนนเพื่อสุขอนามัยที่ดี ป้องกันการสะสมเชื้อโรคหลังน้ำลด และเร่งคืนพื้นที่ให้ประชาชนใช้งานได้โดยเร็ว
การสนธิกำลังจากทุกหน่วยงานของ ทส. ช่วยให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่กว่า 780 นาย, ยานพาหนะ 88 คัน, และอุปกรณ์มากกว่า 4,000 รายการ เข้าสนับสนุนการเก็บขยะ ขนย้ายสิ่งปฏิกูล และการล้างทำความสะอาดพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ได้จัดทำอาหารปรุงสุกเพื่อช่วยเหลือประชาชน จำนวน 5,500 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างกำลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบ
ภารกิจ “Big Cleaning คืนความสุข คนสงขลา” สะท้อนให้เห็นถึงพลังการบูรณาการทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ทส. หนึ่งเดียว” ที่มุ่งสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หาดใหญ่กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ปลอดภัยและสามารถดำเนินชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุด.