รัฐบาลพร้อมดูแลผู้ป่วยไตสิทธิบัตรทองพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ จัดระบบอำนวยความสะดวกบริการรักษาต่อเนื่อง มีปัญหา โทร.แจ้ง 1330 ฟรี 24 ชั่วโมง
เมื่อวันที่ 30 พ.ย. น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของภาคใต้ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายสิทธิบัตรทองที่ต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) หรือทำการล้างไตทางช่องท้อง (PD) ที่ได้รับผลกระทบ เช่น เดินทางไม่ได้ บ้านน้ำท่วม โรงพยาบาลหรือหน่วยฟอกไตถูกน้ำท่วม หรือน้ำยาล้างไตเสียหาย รัฐบาล โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้บริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการความร่วมมือของโรงพยาบาล สมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย และบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด จัดส่งน้ำยาล้างไตให้ผู้ป่วย ผ่านการดำเนินการ ดังนี้
น.ส.อัยรินทร์ กล่าวว่า สำหรับผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง (PD) ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เช่น บ้านน้ำท่วมจนอยู่อาศัยไม่ได้ ต้องย้ายไปอยู่ศูนย์อพยพหรือบ้านญาติ น้ำยาล้างไตถูกน้ำท่วมเสียหาย หรือไม่สามารถเก็บรักษาได้ตามมาตรฐาน หากผู้ป่วยย้ายที่พักไปอยู่ในศูนย์อพยพหรือบ้านญาติ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด จะสามารถจัดส่งน้ำยาล้างไตไปยังที่พักใหม่ของผู้ป่วยได้ โดยขอให้ผู้ป่วยหรือญาติดำเนินโทรแจ้ง สปสช. สายด่วน 1330 (โทรฟรี 24 ชั่วโมง) เจ้าหน้าที่สายด่วน 1330 จะประสานบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ให้จัดส่งน้ำยาล้างไตไปยังที่อยู่ใหม่ของผู้ป่วย
รองโฆษกฯ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ สปสช.ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สายด่วน 1330 โทรและส่ง SMS แจ้งผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในพื้นที่น้ำท่วม เพื่อสอบถามผลกระทบและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด โดยผู้ป่วยที่ยังสามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้ และไปรษณีย์สามารถเข้าพื้นที่ทางเรือหรือช่องทางอื่นได้ ก็จะได้รับน้ำยาล้างไตส่งถึงบ้านตามปกติ ขณะนี้ได้เริ่มโทรประสานและส่ง SMS ผู้ป่วยไต โดยเริ่มจากพื้นที่ จ.สงขลา แล้ว จำนวน 284 ราย
น.ส.อัยรินทร์ กล่าวด้วยว่า สำหรับผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ที่โรงพยาบาลประจำซึ่งใช้ฟอกไตถูกน้ำท่วมหรือไม่สามารถเดินทางไปฟอกไตได้ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ของกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ปลอดภัย เช่น บริเวณสนามบิน และรถฟอกไตเคลื่อนที่ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะจัดเตรียมไว้ เพื่อให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ สำหรับผู้ป่วยที่ไปฟอกไตตามนัดไม่ได้ ไม่ควรงดการฟอกไตเอง ขอให้รีบติดต่อหน่วยไตหรือโรงพยาบาลที่ท่านรักษาอยู่ หรือโทรสายด่วน 1330 เพื่อให้ สปสช. ช่วยประสานส่งต่อไปโรงพยาบาลที่ยังให้บริการได้ หรือไปยังหน่วยฟอกไตสำรองและรถฟอกไตเคลื่อนที่ที่จัดเตรียมไว้
“รัฐบาลห่วงใยสุขภาพของผู้ป่วย ขอผู้ป่วยไตสิทธิบัตรทองไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนหน่วยฟอกไต การฟอกไตที่หน่วยสำรอง หรือการจัดส่งน้ำยาล้างไตไปยังที่พักใหม่ รัฐบาล โดย สปสช.จะดูแลสิทธิประโยชน์และการเบิกจ่ายให้ตามหลักเกณฑ์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ ประชาชนและผู้ป่วยไตสิทธิบัตรทองที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการล้างไต–ฟอกไต การจัดส่งน้ำยาล้างไต การย้ายหน่วยบริการ หรือมีปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิ สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 โทรฟรี 24 ชั่วโมง” น.ส.อัยรินทร์ กล่าว