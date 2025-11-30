“รองหัวหน้า ปชป.“ เสนอ 6 มาตรการ Build Back Hat-Yai สร้างเศรษฐกิจใหม่ ไปให้ไกลกว่าฟื้นฟูเยียวยา หวังเห็นนโยบายที่เป็นรูปธรรม-ตรงจุด

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. นายวีระพงษ์ ประภา รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงแผนพลิกฟื้นหาดใหญ่ ว่า ในฐานะที่ตนเป็นคนหาดใหญ่ ผ่านวิกฤติน้ำท่วมใหญ่มา 4 ครั้ง สำหรับครั้งนี้ตนได้ลงพื้นที่ไปสังเกตการณ์ให้กำลังใจผู้ประสบภัย พร้อมกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคฯ ซึ่งคนหาดใหญ่มักพูดกันว่าหาดใหญ่แย่ลงทุกครั้งหลังน้ำท่วม แต่ครั้งนี้ขอให้ไม่เป็นเช่นนั้น และที่สำคัญทุกองคาพยพต้องกลับมาช่วยกันสร้างหาดใหญ่ให้กลับมาเป็นเส้นเลือดเศรษฐกิจหนึ่งของประเทศให้ได้
นายวีระพงษ์ กล่าวว่า การสร้างเศรษฐกิจใหม่ Build Back Hat-Yai ไปให้ไกลกว่าฟื้นฟูเยียวยา ว่า มีเรื่องสำคัญต้องลงมือทั้งหมด 6 มาตรการ คือ

1. “สร้างแผนเปิดเมือง” การสร้างแผนเปิดเมืองที่ชัดเจน ทั้งด้านอาหาร น้ำ การรักษาพยาบาล ระบบสาธารณูปโภค การซ่อมแซม การทำความสะอาด รวมถึงการประกอบธุรกิจ

2.“สร้างความรวดเร็ว เยียวยา ครบจบในที่เดียว” การสร้างความรวดเร็ว เยียวยา ครบจบในที่เดียว โดยเฉพาะภาครัฐต้องทำให้การเบิกจ่ายง่าย รวดเร็ว และเป็นต้นทุนต่อประชาชนน้อยที่สุด ควรมีแอปพลิเคชันหรือศูนย์กลางการติดต่อที่ทำให้ประชาชนกรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียว แล้วรอรับบริการภาครัฐ หรือเงินช่วยเหลือตามสิทธิได้ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนตั้งหลักได้เร็วขึ้นด้วย

3.“สร้างความชัดเจน แยกเงินให้ชัด”ภาครัฐร่วมกับเอกชนจัดทำฐานข้อมูลเดียว ที่ระบุช่องทางช่วยเหลือต่างๆ อย่างครบถ้วน โดยสามารถแยกตามกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่บ้านเรือนหรือธุรกิจเสียหาย จะรู้ได้ว่าสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเท่าไหร่ 4.“สร้างความเชื่อมั่น ฟื้นฟูการท่องเที่ยว” รัฐบาลต้องรีบสร้างความเชื่อมั่นว่ามาเที่ยวหาดใหญ่ปลอดภัย ผ่านมาตรการที่ชัดเจน ซึ่งสามารถทำโปรโมชั่นเสริมในช่วงฟื้นฟู จะทำให้ได้ประโยชน์ 2 เด้ง ทั้งดึงนักท่องเที่ยวและทำให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

5.“สร้าง SMEs ใหม่ สร้างงานที่ดี” ธุรกิจขนาดกลางและย่อม เป็นหัวใจเศรษฐกิจหาดใหญ่ ภาคใต้ควรใช้โอกาสนี้สนับสนุนการปรับตัวของธุรกิจให้รวดเร็ว ตรงจุด ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจเข้ากับมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน คือ ต้องเป็นสูตรเงินบวกคำปรึกษาถึงพลิกฟื้นธุรกิจให้ฟังได้

และ6.“สร้างหาดใหญ่ให้รองรับภัยพิบัติได้ดีขึ้น” สร้างหาดใหญ่ให้รองรับภัยพิบัติได้ดีขึ้น รัฐบาลควรทำให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่
“ผมหวังว่าจะได้เห็นนโยบายที่เป็นรูปธรรมและตรงจุดจากภาครัฐในเร็ววัน ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกคน“นายวีระพงษ์ กล่าว

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