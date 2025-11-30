พรรคประชาชน ประสาน Grab จัดรถตู้รับส่งประชาชนจากศูนย์อพยพกลับบ้านในหาดใหญ่ มีประชาชนใช้บริการต่อเนื่อง 2 วัน เรียกร้องรัฐบาลและท้องถิ่นร่วมกันจัดระบบรถรับส่งประชาชนทั่วเมืองในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วม
เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2568 นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส. บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน พร้อมด้วยทีมงานเดินหน้าอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางจากศูนย์อพยพเพื่อกลับเข้าบ้านในเมืองหาดใหญ่ เป็นวันที่ 2 อย่างต่อเนื่อง หลังจากพรรคได้ประสานกับ Grab บริษัทเทคโนโลยีที่ให้บริการขนส่งอาหารและคน เพื่อจัดรถตู้รับส่งให้ประชาชน
โดยนายพริษฐ์กล่าวว่าการขนส่งคนจากศูนย์อพยพกลับบ้านในหาดใหญ่นั้นถือเป็นโจทย์สำคัญสำหรับประชาชน โดยทันทีที่น้ำเริ่มลด คนหาดใหญ่จำนวนมากที่อพยพไปที่ศูนย์ต้องการเดินทางกลับไปที่บ้านโดยเร็ว เพื่อเช็กสภาพบ้านหรือหาคนในครอบครัวที่ไม่ได้อพยพมาด้วยกันที่ศูนย์ โดยช่องทางในการเดินทางมีจำกัดเมื่อเทียบกับความต้องการ สามารถแบ่งได้เป็น 4 ปัญหา ดังนี้
ปัญหาที่ 1. รถของผู้ประสบภัยเสียหาย ทำให้เขาเดินทางกลับเองไม่ได้ หาคนที่บ้านอยู่ในหาดใหญ่มารับไม่ได้
ปัญหาที่ 2. การจราจรในเมืองหาดใหญ่ติดขัดพอสมควร โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางบนถนน
ประเด็นที่ 3. เมื่อกลับถึงบ้านแล้ว หากบ้านมีสภาพเสียหายหนักและไฟฟ้า-ประปายังใช้ไม่ได้ มีความเป็นไปได้ที่คนบางส่วนที่กลับบ้านไปแล้ว อาจจำเป็นต้องกลับมาใช้บริการศูนย์อพยพอีกรอบ
ปัญหาที่ 4. เมื่อกลับถึงบ้านแล้ว บางคนอาจมีธุระที่จำเป็นต้องเดินทาง (เช่น ไปรับยา-รักษาตัวตามจุดต่างๆ)
นายพริษฐ์กล่าวขอบคุณอาสาสมัคร พรรคประชาชนสงขลาที่พยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยขับรถพาประชาชนในศูนย์อพยพกลับบ้านในเมืองหาดใหญ่เท่าที่กำลังมี จากนั้นจึงได้เพิ่มทางเลือกที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนโดยพรรคประชาชนได้ประสานกับทาง Grab เพื่อขอความช่วยเหลือ ทาง Grab ได้จัดรถตู้รับ-ส่ง 10 คัน เพื่อส่งประชาชนในศูนย์อพยพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่อยากกลับบ้าน แต่ไม่มีช่องทางเดินทาง ภารกิจสำคัญดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อวาน 29 พฤศจิกายน และยังคงดำเนินต่อไป โดยมีผู้ให้บริการจำนวนมาก
โดยนายพริษฐ์และทีมพรรคประชาชนสงขลา ได้ร่วมจัดระบบและส่งคนกลับบ้านที่หน้างาน โดยแบ่งเส้นทางการเดินทางหลักๆ ออกเป็น 4 สาย
ใครที่อยู่ที่ศูนย์และต้องการบริการรับส่ง สามารถมาขึ้นรถได้ที่หน้าตึกฟักทอง ม.สงขลานครินทร์ (https://maps.app.goo.gl/qQpg9EDLsiDP2NGi6) (ผู้ประสานงาน: 095-159-9297 (หนูดี)) หรือสามารถดูเส้นทางการเดินรถและแจ้งความต้องการล่วงหน้าได้ที่ LineOA พรรคประชาชน (https://line.me/R/ti/p/@412kkexg หรือ @peoplesth) โดยกดปุ่ม “บริการรถรับส่ง น้ำท่วมหาดใหญ่”
นายพริษฐ์กล่าวขอบคุณภาคเอกชนอีกครั้ง ที่ยื่นมือเข้ามาบรรเทาปัญหาของประชาชนเรื่องการเดินทาง ภายในเวลาอันกระชั้นชิดที่ได้ประสานไปขอความช่วยเหลือ หวังว่าภาครัฐและท้องถิ่น จะร่วมกันหาแนวทางในการรวบรวมและจัดระบบรถรับส่งประชาชนในพื้นที่หาดใหญ่ ในห้วงเวลาฟื้นฟูที่ประชาชนอาจมีความจำเป็นในการเดินทางที่เพิ่มขึ้น แต่มีช่องทางในการเดินทางที่จำกัดลงกว่าในสถานการณ์ปกติ