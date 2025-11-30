“นายกฯ” ลงหาดใหญ่ เดินเข้าบ้านปชช. สำรวจความเสียหาย แจกถุงยังชีพ-เครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมบอกมาตรการเยียวยา-ฟื้นฟู ย้ำ ปชช.อย่าลืมลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 9,000 บาท ขณะที่ ผู้ประสบภัยเร่งจ่ายเงินเร็วๆหน่อย ด้าน“อนุทิน”บอกสัปดาห์หน้า

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ที่จ.สงขลา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางถึงกองบิน 56 อ.คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมี นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายณรงค์พร ณ พัทลุง หรือนายกฯ แป้น นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และนายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รอต้อนรับ และร่วมคณะด้วย

จากนั้นนายกฯ เดินทางไปที่มณฑลทหารบกที่ 42 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อรับฟังสรุปผล และติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดสงขลา โดยระหว่างเดินทางนายกฯ พร้อมคณะได้นั่งรถยกสูง GMC เปิดผ้าใบ สำรวจความเสียหายในตัวเมืองหาดใหญ่ ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนเข้าไปทำความสะอาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ร้านค้าต่าง ๆ ทั้งนี้2 ข้างทาง ในตัวเมืองหาดใหญ่ เต็มไปด้วยขยะ เฟอร์นิเจอร์ และสิ่งของต่าง ๆ ที่เสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมมากองไว้ เพื่อให้ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ มาเก็บเพื่อนำไปทำลาย

ระหว่างการสำรวจความเสียหาย นายกรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยกับนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายนิพนธ์ ที่ติดตามร่วมคณะมาด้วย ถึงการทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชน และการให้ความช่วยเหลือในการดำรงชีพ ซึ่งนายนิพนธ์ บอกกับนายกฯ ว่าชาวบ้านต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้า เตาแก๊ส เพื่อประกอบอาหารเอง

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้ลงจากรถยกสูง บริเวณหน้าวัดโคกสมานคุณ เพื่อนำอาหาร น้ำดื่ม และยา ไปแจกให้กับประชาชนที่ออกมาทำความสะอาดบ้าน หลังจากน้ำลด

ระหว่างนั้น นายกรัฐมนตรีได้เดินสำรวจความเสียหายภายในบ้านของประชาชน พร้อมสอบถามว่าถึงความเสียหาย และบอกถึงมาตรการเงินกู้ 100,000 บาท ดอกเบี้ย 0 % 6 เดือน – 1 ปี โดยได้สอบถามกับประชาชนทุกคนที่ขับรถผ่านว่า ทานข้าวแล้วหรือยัง และรับฟังเรื่องความเสียหายต่าง ๆ โดยชาวบ้าน บอกว่า ให้เร่งอนุมัติเงินเยียวยา 9,000 บาท เร็ว ๆ หน่อย ซึ่งนายกฯ ได้ตอบสั้น ๆ ว่า สัปดาห์หน้า พร้อมให้ไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยา และจะมีเงินกู้ดอกเบี้ย 0 % ด้วย ซึ่งนายกฯได้พูดคุยเรื่องมาตรการนี้ กับชาวบ้านทุกคนที่ผ่านไปมา

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